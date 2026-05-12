El Gobierno envió 33 pliegos judiciales al Senado

El Ejecutivo remitió nuevos pliegos de jueces, fiscales y defensores al Senado. Entre ellos figura Víctor Pesino, magistrado que intervino en la causa vinculada a la reforma laboral.
El Gobierno nacional envió al Senado 33 nuevos pliegos de jueces, fiscales y defensores para cargos en la Capital Federal y distintas provincias del país. Entre los postulantes se destacó Víctor Pesino, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que intervino en la causa vinculada a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.
La remisión de los nuevos expedientes se produjo mientras los bloques dialoguistas aguardaban otra tanda de nominaciones para cubrir juzgados del interior del país. Según fuentes parlamentarias, todavía restarían otros 36 pliegos que podrían ser enviados en los próximos días.
Con este nuevo paquete, los 22 pliegos remitidos semanas atrás, sumados a los 33 enviados este lunes y a los que podrían ingresar próximamente, quedarían en condiciones de obtener estado parlamentario durante la sesión prevista para este jueves en la Cámara alta.
Los nombres incluidos en la nueva tanda
Uno de los pedidos de prórroga correspondió a Víctor Pesino, actual vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien debía jubilarse en junio al cumplir 75 años. El Gobierno propuso extender su permanencia por otros cinco años.
Pesino integró junto a la camarista María Dora González el fallo que dejó en suspenso la cautelar dictada por el juez Horacio Ojeda a favor de la CGT, medida que frenaba 81 artículos de la reforma laboral.
Entre las postulaciones también apareció Juan Rodríguez Ponte, actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), propuesto como juez de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora.
Además, el Ejecutivo postuló a Fernando Manauta, Diego Tula y Claudio Loguarro para distintas salas de la Cámara Nacional del Trabajo de la Capital Federal.
Otra de las prórrogas solicitadas fue la del juez federal Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan, reconocido magistrado de esa provincia.
Desde marzo, el Gobierno ya remitió 132 pliegos judiciales, además del pedido de continuidad de Carlos Mahiques en la Cámara de Casación Penal. Hasta el momento se realizaron tres audiencias públicas para evaluar candidatos y otros 30 postulantes expondrán entre miércoles y jueves. Sin embargo, los sectores dialoguistas todavía reclaman una mayor representación de candidatos provenientes del interior del país.