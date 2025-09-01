 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Obtuvo “polémico” respaldo judicial

El Gobierno logró "bozal" legal para audios por presuntas coimas y denuncia complot

Tras la difusión de audios sobre presuntas coimas, el Gobierno denunció un plan de inteligencia ilegal y consiguió que la Justicia frene su difusión. El detalle de los alcances de la medida y las reacciones de los implicados.

1 de Septiembre de 2025
Gobierno logró bozal legal para audios de Karina Milei.
Gobierno logró bozal legal para audios de Karina Milei. Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

El Gobierno nacional denunció ante la Justicia la existencia de un “operativo de inteligencia ilegal” tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y al asesor Eduardo “Lule” Menem. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, se trató de “un ataque ilegal, planificado y dirigido” con el objetivo de desestabilizar el país en plena campaña electoral.

 

La denuncia fue presentada en el Juzgado Federal 12, a cargo del juez subrogante Julián Ercolini. El escrito se basó en la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe expresamente el espionaje político y la manipulación clandestina de la opinión pública.

Los alcances de la medida judicial

 

El juez Alejandro Patricio Maraniello dictó una medida cautelar que ordena el “cese inmediato” de la difusión de audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a Karina Milei. El fallo incluyó un oficio al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para garantizar su cumplimiento en todos los medios, plataformas y redes sociales.

 

Para el Gobierno, la decisión judicial significó un reconocimiento a lo que calificaron como una “violación grave a la privacidad institucional”. La filtración de los audios, según fuentes oficiales, no fue casual sino parte de un ataque planificado que buscó condicionar las próximas elecciones legislativas y nacionales.

 

Responsables señalados y allanamientos

 

Entre los acusados por el Ejecutivo se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi. La Justicia ordenó allanamientos en sus domicilios y en el medio “Carnaval Stream”, sospechado de haber difundido las grabaciones.

 

En un comunicado oficial, la Vocería de la Presidencia advirtió: “El hecho es de una gravedad inédita dado que las grabaciones podrían haberse realizado en la mismísima Casa Rosada, lo que constituye una amenaza sin precedentes a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”.

 

La respuesta de Jorge Rial

 

Tras los allanamientos, Jorge Rial respondió públicamente y criticó la reacción oficial. “Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario”, sostuvo en declaraciones televisivas. El conductor rechazó cualquier vinculación con actos de corrupción y remarcó: “Somos periodistas que ejercimos nuestro laburo y parece que eso molesta al poder”. (Con información de Ámbito).

Temas:

Karina Milei medida cautelar Javier MIlei
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso