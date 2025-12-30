El Gobierno disolverá ANDIS: familias reaccionan con alerta ante el anuncio

El anuncio del gobierno nacional sobre la disolución de ANDIS ha generado un debate intenso entre las familias de personas con discapacidad. Según Marcela Tornelli, presidenta de la Asociación de Padres de Personas con Autismo (Apadea), “los papás de o los familiares de personas con discapacidad estamos acostumbrados mucho a los cambios, a que las cosas sean dinámicas y a ajustarse a los cambios. No nos asustan, pero sí nos ponen en alerta”.

El objetivo principal, según los familiares, es que los trámites y prestaciones sean más ágiles y eficientes. Tornelli agregó: “Nosotros queremos que nuestros familiares, hijos, hermanos estén cada vez mejor y que sea cada vez más ágil y fácil el acceso a las prestaciones”. Las familias esperan que esta reestructuración no solo simplifique la burocracia, sino que también garantice la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Foto: Elonce.

Además, Marcela enfatizó la importancia de un cambio con planificación: “Lo que nos preocupa es que los cambios sean sin un objetivo o sin una planificación. Si de esto sale algo positivo, que sea más fácil, ágil y que todos estemos reconociendo, valorando y respetando los derechos de nuestros familiares, esto está fantástico”.

Preocupación por la implementación y el momento del anuncio

El hecho de que la medida se anunciara al cierre del año también generó críticas entre las familias, quienes aseguran que su trabajo y compromiso no se detiene en vacaciones. Tornelli expresó: “Muchos terapeutas no se toman vacaciones muchas organizaciones no se toman vacaciones y los que tienen que estar como responsables de conducir esto no deberían tomarse vacaciones por lo menos de dos meses”.

Marcelo Tornelli. Foto: Elonce.

Si la intención de la disolución es mejorar la gestión, las familias están dispuestas a colaborar; de lo contrario, advierten que no dudarán en actuar. Según Tornelli: “Si la idea es entorpecer y lentificar, ahí no estaríamos de acuerdo y estaríamos dispuestos a hacer las acciones necesarias como siempre”.

Más allá de la preocupación, las familias mantienen un mensaje de esperanza y compromiso. Tornelli recordó la necesidad de crear espacios adecuados para adultos con autismo: “Necesitamos con urgencia un hogar para personas con autismo. El gran temor que tiene todo papá es que va a pasar cuando uno no esté”.