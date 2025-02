En vivo: Diputados tratan en comisión la suspensión de las PASO

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda comenzó a tratar este martes el proyecto de ley que propone la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El oficialismo buscará avanzar en un dictamen que permita llevar el tema al recinto, aunque las posibilidades de éxito dependerán en gran medida de las negociaciones con los bloques intermedios.

El proyecto original plantea la eliminación total de las PASO. Sin embargo, en las últimas horas de ayer comenzó a circular un borrador con cambios que apunta a la suspensión durante este año y no la eliminación, lo que podría generar una salida y evitar el fracaso del debate.

Al respecto, el diputado de la UCR, Fabio Quetglas, cuestionó el proyecto de suspensión de las PASO y advirtió sobre sus implicancias políticas. “Es una modificación lógica, que facilita a los que tienen espacios con un líder claro y dificulta a los que no lo tienen. Es una ventaja coyuntural. Ojo con hacer modificaciones coyunturales que después les salgan caras”, señaló.

Además, criticó la falta de un debate profundo sobre el sistema electoral. “Derogar las PASO sin una reflexión o una alternativa es un salto al vacío. Es cínico decir que es suficiente con las internas de los partidos”, afirmó.

Quetglas rechazó la iniciativa impulsada por el oficialismo y pidió su retiro. “Está mal suspender las PASO y modificarlo sin una alternativa razonable. No es prioritario, simplemente les conviene. Este es un mal proyecto, retírenlo”, sentenció.

Nicolás Mayoraz, José Luis Espert y Gabriel Bornoroni. (foto Clarín)

A diferencia, el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, confirmó el respaldo de su bloque a la suspensión de las PASO y destacó la necesidad de debatir un nuevo sistema electoral. “Vamos a acompañar la suspensión”, afirmó.

López aclaró que la medida no debe afectar otros aspectos del sistema electoral. “Que no toque el resto de financiamiento ni afiliaciones, sino hacer un parate en 2025, que es suspender las PASO y poder discutir un nuevo sistema para la elección presidencial”, explicó.

Además, habló del impacto de la eliminación de las primarias en la representación política. “No hay necesidad de grandes frentes para que las expresiones estén presentes”, sostuvo.

Por su parte, el diputado de La Libertad Avanza, Carlos Zapata, respaldó la suspensión de las PASO y cuestionó su utilidad. “Las PASO han sido tremendamente inútiles. El excesivo costo a cargo del ciudadano lo pagan los más vulnerables”, sostuvo.

En ese sentido, defendió la necesidad de reducir el gasto público. “Muchos espacios hablan del ahorro y dicen que está mal. Quitando las PASO es necesario racionalizar el gasto”, afirmó.

En tanto, la diputada de Izquierda Socialista, Mónica Schlotthauer, expresó su rechazo al proyecto de suspensión de las PASO y cuestionó sus efectos sobre la representación política. “Históricamente siempre estuvimos en contra de las PASO, porque siempre fueron prescriptivas para la izquierda. Fueron para resolver internas”, afirmó.

Sin embargo, adelantó que su bloque votará en contra de la iniciativa impulsada por el oficialismo. “En concreto, vamos a rechazar el proyecto porque es antidemocrático. Esta reforma no es que van a ahorrar plata para darle a las necesidades de los argentinos. Si entendemos que plantea la privatización del Congreso, porque dicen que no van a haber espacios gratuitos, no hay posibilidad de que los partidos obreros puedan llevar sus propuestas a la población”, advirtió.

Diputados trata en comisión la suspensión de las PASO (foto archivo)

Mientras que la diputada del PRO, Silvana Giudici, defendió el temario impulsado por el Gobierno y confirmó que su bloque votará a favor de la suspensión de las PASO. “El PRO jamás va a poner como condición tratar algo para dejar de tratar algo que propone el Presidente, sobre todo cuando se tratará la tan postergada ley de Ficha Limpia”, sostuvo.

Además, cuestionó los planteos sobre la falta de conexión entre los proyectos en debate y las preocupaciones ciudadanas. “No se puede decir que la agenda del Presidente está alejada porque esto también le importa a la sociedad”, afirmó.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó el temario impulsado por el Gobierno en el inicio del debate sobre la suspensión de las PASO. “Acá no se está debatiendo el tema electoral. Todos vamos a tener que fijar voluntad: los que se perciben opositores de validar y legitimar la agenda que propuso el Presidente para esta sesión extraordinaria”, señaló.

Según Martínez, la estrategia oficial busca desviar el foco de las problemáticas urgentes. “Lo que está habiendo es un intento de construir un temario alejado de cualquiera de las necesidades de los argentinos. En nombre de esta famosa batalla cultural, lo que quiere Milei es poner sobre la mesa un temario lleno de humo que busca garantizar la capacidad de deglutir políticamente a los sectores opositores cercanos al gobierno y tratar de generar un proceso de división de los espacios opositores más alejados”, afirmó.

Diputados de la Nación (foto archivo NA)

El proyecto de ley que propone la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) podría alcanzar un punto crucial en la jornada de hoy, cuando la Cámara de Diputados busque cerrar el debate en comisión. Este paso es fundamental para determinar el futuro de un sistema electoral que ha sido objeto de controversias desde su implementación. (fuente Infobae)