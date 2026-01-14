Designaron las nuevas autoridades locales en la Central Hidroeléctrica Yacyretá

Los cambios fueron oficializados por decreto y apuntan a garantizar el normal funcionamiento de la Entidad Binacional Yacyretá. Hubo renuncias, enroques y nuevas designaciones en el Directorio.
El Gobierno nacional dispuso una serie de modificaciones en las autoridades locales de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), tras concretarse varias renuncias en su estructura de conducción. Los nombramientos quedaron formalizados a través del decreto 15/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La medida fue impulsada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y tiene como objetivo asegurar el funcionamiento regular del organismo binacional encargado de la administración de la central hidroeléctrica compartida por Argentina y Paraguay.
Entre las principales novedades, se aceptó la renuncia de Alfonso Peña al cargo de Director Ejecutivo de la EBY. El ingeniero civil había sido designado en febrero de 2024 mediante el decreto 180/2024. No obstante, Peña continuará vinculado al organismo, ya que fue nombrado como consejero para completar un período legal que se extiende hasta el 31 de marzo de 2027, a partir del 12 de enero.
Peña es graduado en Ingeniería por la Pontificia Universidad Católica Argentina y desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en el sector privado. Entre 1987 y 2016 trabajó en la empresa Decavial S.A.I.C.A.C., donde estuvo a cargo de obras viales e hidráulicas. Posteriormente, entre 2016 y 2020, se desempeñó como gerente general de Cunumi S.A., firma dedicada a proyectos de saneamiento, infraestructura vial y obras civiles.
Reorganización del Directorio y del Consejo de Administración
Este cargo de Director Ejecutivo que dejó vacante Peña será ocupado por Diego Luis Adúriz, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como consejero. Su designación se da en el marco de la renuncia presentada por José Antonio López, quien había sido nombrado en junio de 2024 para completar un mandato que vencía en agosto de este año.
Adúriz fue designado como representante de CAMMESA y formó parte del equipo de asesores del Ministerio de Economía durante 2024. Desde febrero del año pasado integraba el Consejo de Administración de la central hidroeléctrica y ahora asumirá la conducción ejecutiva por un período de ley que se extenderá hasta enero de 2031. Según Infobae, el resto de los representantes designados durante la gestión del presidente Javier Milei —Ana Clara Almirón, Facundo Palma y Rodrigo de Arrechea— continúan en funciones.
Además, el Gobierno completó el organigrama local con la designación de Manuel Ignacio Chavarría Bertolami como consejero. El licenciado en Relaciones Públicas ejercerá el cargo hasta el 31 de agosto de este año.
Los nombramientos se realizaron conforme a lo establecido en el Tratado de Yacyretá, suscripto por Argentina y Paraguay en 1973, y de acuerdo con las normas que regulan la integración y el funcionamiento del Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo de la entidad.
El acuerdo binacional para asegurar la energía
En mayo de 2025, Argentina y Paraguay firmaron un nuevo acuerdo con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera y el funcionamiento operativo de la Entidad Binacional Yacyretá. El entendimiento se dio en el marco del avance del proyecto Aña Cuá y buscó resolver aspectos pendientes de la gestión conjunta de la represa, ubicada sobre el río Paraná.
El acta-acuerdo, habilitada por decreto del Poder Ejecutivo, establece mecanismos de cesión voluntaria de energía. Según lo pactado, Paraguay se compromete a tomar en promedio 425 megavatios de los 3100 megavatios que genera la central, lo que permite que Argentina acceda hasta el 85% de la energía disponible, siempre que el país vecino no requiera ese excedente.
El acuerdo apunta a brindar previsibilidad en la asignación de la energía producida y optimizar la planificación del sistema eléctrico regional. A partir de este marco, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Paraguay y CAMMESA podrán programar con mayor anticipación el despacho energético correspondiente a cada país.