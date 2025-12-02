Declaración de emergencia para pymes entrerrianas: los puntos centrales de la propuesta legislativa

Diputados provinciales escucharán este martes a representantes de pequeñas y microempresas en el marco del análisis del proyecto de ley que busca declarar la emergencia del sector pyme en Entre Ríos. La iniciativa se vincula con un proyecto similar presentado a nivel nacional y apunta a establecer medidas de alivio fiscal para actividades afectadas por la caída del consumo y la pérdida de empleo.

Luis Lozar, presidente de la delegación Entre Ríos de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), participará de la comisión de Presupuesto y Hacienda para exponer la situación de las micro y pequeñas empresas -que representan casi el 97% de las pymes entrerrianas- y a las que consideró como "las más vulnerables”.

Explicó que el proyecto provincial, elevado a la Legislatura entrerriana por la diputada Andrea Zoff, del bloque Más para Entre Ríos, toma como referencia una ley impulsada por Apyme a nivel nacional.

“Hay una ola bastante grande de apriete sobre estas empresas, más cuando se producen crisis como hoy, donde el bajo consumo y la falta de plata en la calle castigan directamente porque son empresas que dependen del mercado interno”, expresó. Añadió que se registran pérdidas de puestos de trabajo y formalidades que pasan a la informalidad “para pasar este lugar de incertidumbre”.

Qué compromisos asumen las pymes entrerrianas

La norma establece, según el tipo y condición de cada firma, una reducción del 50% de Ingresos Brutos o directamente una suspensión de la percepción de ese tributo. También el diferimiento del Impuesto Inmobiliario, una baja del Automotor y una condonación del Impuesto a los Sellos. De acuerdo a lo que fundamentó Lozar, estos tributos “causan un ahogamiento financiero” al sector.

También se crea un plan de facilidades de pago para deudas mediante ATER y se declara la Emergencia Tarifaria. El proyecto, además, plantea aplicar la Ley 9353 de Compre Local y ampliar el uso de la ventanilla única.

A su vez, detalló los compromisos que asumirían las pymes si acceden al beneficio. “Después de obtener el certificado MiPyme, nos comprometemos a mantener la plantilla de personal permanente”, indicó Lozar. Explicó que se impulsa un mecanismo para incentivar la formalización laboral. “Se calculará el promedio de los sueldos básicos de seis empleados y, ese monto, se restará de la base imponible de Ingresos Brutos", indicó al fundamentar que, según la fórmula, al empleador le convendrá registrar al empleado "porque su sueldo será bajado por ese impuesto”, afirmó.

Lozar destacó que el proyecto prevé un comité de seguimiento integrado por representantes del Estado, entidades intermedias, universidades y sindicatos. “No es un proyecto que se tira y se deja a la deriva”, sostuvo al remarcar: “Es una ley de política empresarial, no de política partidaria”.

Buscan que la Legislatura declare la emergencia de las PYMES

Finalmente, Lozar fue prudente respecto del impacto del proyecto legislativo. “La ley no salvará a nadie, pero sí dará un alivio bastante importante a esta ola que nos está pegando”, expresó; y recordó la relevancia del sector en la economía: “Las micro y pequeñas empresas somos el 70 o 75% del valor registrado en la Nación”, afirmó.

Qué dice el proyecto

En detalle, el proyecto de ley plantea la declaración de la “emergencia económica, productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria” para las pymes en la provincia por el término de 12 meses, con opción a que el Ejecutivo la prorrogue.

Para ser alcanzadas por la norma, las empresas deberán contar con certificado MIPyME del “Programa de Recuperación Productiva” y encuadrar dentro de las características de la ley de “Promoción del Crecimiento y Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas”. Se incluye a las cooperativas y fábricas o empresas recuperadas y a los agricultores y agricultoras familiares.

Si el proyecto se convierte en ley supondrá una reducción del 50% de la alícuota aplicable a las actividades comerciales, industriales y de servicios, la suspensión de la retención y percepción de Ingresos Brutos, un diferimiento de hasta seis meses en los vencimientos sin aplicación de intereses resarcitorios y punitorios para los inmuebles directamente afectados a la actividad.

Además, una reducción del 50% del Impuesto Automotor correspondiente a vehículos utilitarios, de transporte y de carga. Y la exención para los actos, contratos u operaciones de créditos, refinanciaciones y garantías celebrados por las pymes con entidades financieras públicas o privadas, siempre que estén destinados a capital de trabajo o inversión productiva.

Además, se prevé la suspensión de ejecuciones fiscales, como así también planes especiales de pagos para deudores de la agencia tributaria provincial. Y, solo para usuarios de la empresa de energía provincial, la reducción del 50% de los eventuales aumentos tarifarios.

En el documento en tratamiento se subraya que los beneficiarios de la ley no podrán reducir la plantilla de trabajadores.