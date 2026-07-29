Cristina Kirchner presentó su caso ante la ONU: “Lucharé por el reconocimiento de mi inocencia”

Cristina Kirchner confirmó este miércoles que presentó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar presuntas vulneraciones de derechos durante el proceso judicial de la causa Vialidad.

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El fallo quedó firme y actualmente cumple la pena bajo prisión domiciliaria.

El anuncio fue realizado mediante una carta abierta titulada “El costo democrático de la politización de la justicia”. En el documento, afirmó que recurrirá al Derecho Internacional para continuar cuestionando la sentencia dictada por los tribunales argentinos.

El planteo de Cristina Kirchner

“Anuncio hoy que he presentado una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, expresó Cristina Kirchner. Según explicó, tomó esa decisión porque considera que “los mecanismos internos” dejaron de proteger sus derechos.

La exmandataria centró sus cuestionamientos en la prohibición definitiva para ocupar cargos públicos. “La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es solo la accesoria”, afirmó.

Cristina Kirchner.

Además, sostuvo que las decisiones adoptadas en su contra tienen “un solo objetivo: proscribirme de la vida política”. En esa línea, planteó que la inhabilitación no solamente la afecta a ella, sino también a quienes podrían elegirla como representante.

“La proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente”, manifestó. Para la expresidenta, excluir judicialmente a una persona de la competencia electoral implica limitar el derecho de la ciudadanía a decidir mediante el voto.

Cuestionamientos al proceso judicial

En otro tramo de la carta, Cristina Kirchner denunció “graves violaciones de derechos humanos” y sostuvo que el proceso estuvo atravesado por “un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino”.

También relacionó la violencia política que asegura haber sufrido con el atentado ocurrido el 1 de septiembre de 2022. “No estamos simplemente frente a una injusticia individual”, señaló al referirse a las consecuencias institucionales que atribuye a su caso.

Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026

La expresidenta volvió a defender su inocencia y adelantó que mantendrá su estrategia judicial. “No responderé con odio. No responderé con violencia. Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad”, expresó.

Cómo continuará la presentación ante la ONU

La defensa estará acompañada por el jurista español Javier Borrego y el abogado brasileño Rafael Valim. Cristina Kirchner afirmó que ambos contribuirán a que el expediente sea examinado “con el rigor jurídico que merece”.

El Comité deberá evaluar primero si la comunicación cumple con los requisitos de admisibilidad. Si acepta tratarla, el Estado argentino podrá responder a las acusaciones y presentar información sobre el desarrollo de la causa Vialidad.

El organismo no funciona como un tribunal de apelación ni puede revocar directamente una sentencia argentina. Su tarea será determinar si el Estado incumplió derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia”, concluyó Cristina Kirchner. Los cuestionamientos forman parte de su postura y deberán ser analizados por el Comité, mientras la condena continúa vigente en la Argentina.