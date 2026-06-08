Coordinan acciones de prevención vial ante el pronóstico de contingencias climáticas

La Dirección de Prevención y Seguridad Vial y la Dirección Provincial de Defensa Civil, dependientes del Ministerio de Seguridad y Justicia, mantuvieron una mesa de trabajo junto a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). El encuentro técnico tuvo como eje unificar los criterios de asistencia operativa y mitigar los riesgos en las rutas entrerrianas ante la temporada de lluvias y neblina.

La reunión estuvo encabezada por la titular de Prevención y Seguridad Vial, Elle Ana, y el director provincial de Defensa Civil, Oscar Díaz Bertozzi. Por parte de la DPV participó Cristian Pérez, jefe del departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y representante ante el Consejo de Seguridad Vial. Durante la jornada, los equipos técnicos evaluaron en detalle el mapa de riesgo hídrico regional y definieron lineamientos de acción conjunta para reducir la siniestralidad.

En materia de señalizamiento, se coordinaron tareas para reforzar el balizamiento, la cartelería preventiva y el mantenimiento en rutas, caminos rurales alternativos y accesos clave que puedan verse afectados por eventuales desbordes de arroyos o acumulación de agua sobre la calzada. De manera complementaria, la articulación incluyó la actualización de los protocolos frente a inundaciones, revisando los planes de contingencia, evacuación y asistencia para las zonas más vulnerables, con especial hincapié en la necesidad de desviar el tránsito en tramos anegados.

Asimismo, se dispuso la implementación de operativos de prevención activa en los distintos corredores viales de la provincia. Estos puntos contarán con patrullajes policiales reforzados con el fin de advertir oportunamente a los conductores sobre las zonas de visibilidad reducida y las calzadas comprometidas por los factores climáticos.

Desde los organismos participantes destacaron que la planificación anticipada y la comunicación constante entre las distintas áreas del Estado son herramientas fundamentales para adelantarse a las emergencias. Por último, las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad ciudadana, solicitando a la población respetar estrictamente las indicaciones del personal de las fuerzas de seguridad y de vialidad apostado en las rutas, así como mantenerse informados de manera permanente a través de las alertas oficiales emitidas.