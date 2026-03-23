“Consolidación Argentina” impulsa la candidatura presidencial de Dante Gebel: “Dar todo para defender el país”

REDACCIÓN ELONCE
El diputado Eugenio Casielles dialogó con Elonce y destacó el crecimiento de “Consolidación Argentina” y el impulso a la candidatura a presidente del pastor evangélico Dante Gebel.
“Consolidación Argentina” es un nuevo espacio político y social lanzado recientemente, que impulsa la candidatura presidencial del pastor evangélico y conferencista Dante Gebel para las elecciones de 2027. Eugenio Casielles, uno de los fundadores del partido, dialogó con Elonce y explicó el surgimiento y la expansión de este armado político que busca instalar una alternativa electoral de cara al próximo año.
“Hace unos 6 meses que venimos en conversaciones. Gente como Juan Pablo Brey, Ariel Frías —capaz hombres que no son tan conocidos por la política— vienen de sectores privados. Walter Erviti, que era un deportista, y un montón de personas”, relató.
El espacio tomó mayor impulso cuando, según explicó, se abrió la posibilidad de una candidatura presidencial. “Tomé contacto con ellos y empezamos a conversar esta posibilidad. Era una locura pensarlo hasta que un día el periodista Mario Pergolini le preguntó en la televisión a Dante Gebel si él pensaba la posibilidad de ser candidato a presidente y Dante dijo que no lo descartaba”.
Crecimiento y convocatoria
A partir de ese momento, el grupo comenzó a consolidarse con rapidez. “Pusimos manos a la obra y profundizamos la consolidación de nuestro espacio. Viene a pasos agigantados”, afirmó.
El dirigente destacó la convocatoria en los encuentros realizados. “El 30 de diciembre hicimos la primera actividad. Pensamos que iban a venir 100 personas y vinieron como 400”, aseguró.
También remarcó el impacto del segundo evento: “Era un lugar para 3.000 personas en el estadio de Lanús. Y fueron más de 4000 personas. Mucha gente se quedó fuera mostrándonos que verdaderamente hay una vocación fuerte de convencer a Gebel de que suceda”.
Armado político y diversidad de actores
En relación a la composición del espacio, subrayó su carácter amplio: “En mi partido está la dirigente Miriam Müller, tratando de generar una mesa transversal donde nadie es jefe ni líder y que entre todos podamos llevar la mejor alternativa”.
Además, señaló la participación de dirigentes de distintos orígenes: “Había mucha gente del sindicalismo, personas de diferentes pueblos entrerrianos”.
El crecimiento también implicó una apertura organizativa: “Hay un montón de actores. Con la responsabilidad que tienen los armadores regionales, vamos a estar mostrando la totalidad de la mesa”.
Ejes y proyección nacional
Consultado sobre las propuestas, el dirigente fue contundente: “Creemos que la política perdió el sentido común”.
En ese sentido, remarcó: “Queremos poner en el eje central a los valores. Vamos a dar todo lo que tenemos para defender a la Argentina. Los abuelos y los niños son intocables”.
También cuestionó la agenda actual: “El presidente Javier Milei aplaude a Trump como si fuera una persona superior, pero creemos que todo tiene que tener como principio y fin el beneficio de la Argentina”.
Finalmente, adelantó los próximos pasos del espacio: “En dos meses, más menos, tiene que estar organizada cada provincia y a partir de eso va a haber reuniones para ya empezar a avanzar”.