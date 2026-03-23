Cesantearon a enfermero entrerriano tras sumario administrativo y causa penal

El gobierno de Entre Ríos dispuso la cesantía de un agente de salud pública que se desempeñaba en el Hospital San Benjamín de Colón, luego de concluir un sumario administrativo iniciado en marzo de 2024.

La medida, oficializada a través del decreto Nº 408, dio cierre formal a la investigación interna que se encontraba en curso. En ese marco, el Ejecutivo provincial resolvió aplicar la sanción de cesantía al agente Gerardo David Eliseo Bompard, quien se desempeñaba como personal suplente extraordinario, categoría 10, dentro de la carrera administrativa del nosocomio colonense, publicó El Entre Ríos.

El decreto fundamentó la medida en diversas irregularidades atribuidas al trabajador. En particular, señala que “su conducta (se encuentra) tipificada por el Artículo 71º incisos c) y e), por incumplimiento de los deberes determinados en el Artículo 61º incisos a), b), c), d), y f), y violación de las prohibiciones del Artículo 62º, incisos e), e i)” de la Ley 9.755, que regula el empleo público provincial. Estas disposiciones resultan aplicables al caso en virtud de la remisión establecida en la Ley 10.939 de la carrera profesional de enfermería.

Además de la sanción administrativa, el gobierno provincial dispuso dar intervención al Tribunal de Cuentas para evaluar un eventual perjuicio económico al Estado. La decisión se vincula con actuaciones judiciales en curso, ya que el decreto menciona la necesidad de que el organismo “valore el posible perjuicio al erario público”. En esa línea, se hace referencia a lo resuelto por la entonces jueza de Garantías, Natalia Céspedes, en el marco del legajo “Bompard, Gerardo S/ Hurto simple y robo agravado”, lo que evidencia la existencia de una causa penal paralela.

El decreto lleva la firma del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Salud, Daniel Blanzaco, y dispone su comunicación, publicación y posterior archivo, conforme a los procedimientos administrativos vigentes.