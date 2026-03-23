Homenajearán al entrerriano Jorge Chemes en la exposición TodoLáctea de San Francisco

En mayo de 2026, la Sociedad Rural de San Francisco no solo será el escenario de la innovación tecnológica y productiva del sector lácteo.

Será, además, el lugar donde la lechería argentina rendirá cuentas con su historia reciente. El Grupo TodoAgro, organizador de la exposición TodoLáctea, resolvió que su auditorio principal sea bautizado con el nombre de Jorge Chemes, en conmemoración a quien fuera uno de los dirigentes más respetados y componedores del arco agropecuario.

La decisión llega tras la triste partida de Chemes el pasado 22 de febrero, a los 64 años, dejando un vacío en la dirigencia pero un camino trazado en la defensa de los productores.

De la escala familiar a la representación nacional

La historia de Jorge Chemes es la síntesis del productor lechero argentino. Sus raíces estuvieron siempre en un pequeño tambo familiar en el centro de Entre Ríos, una experiencia de primera mano que le otorgó la legitimidad necesaria para escalar en el gremialismo.

Su carrera comenzó desde las bases: presidió la Sociedad Rural de Nogoyá, fue fundador de CREA en su localidad y lideró la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) durante dos mandatos.

Su salto a la escena pública nacional se consolidó tras el conflicto agropecuario de 2008/2009. Su rol en la Mesa de Enlace entrerriana lo llevó a ocupar una banca como diputado nacional, desde donde impulsó proyectos legislativos orientados a proteger la rentabilidad del eslabón primario y a dar previsibilidad a la cadena láctea.

El hombre de la unidad en CRA

Dentro de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Chemes logró un hito pocas veces visto: fue electo presidente por unanimidad en 2019, tras haber servido como vicepresidente primero. Su gestión (2019-2023) estuvo marcada por la búsqueda de consensos en momentos de alta tensión política y económica para el sector.

Además de su rol institucional, Chemes nunca abandonó su especialidad: la lechería. Coordinó la Mesa de Lechería nacional, un espacio donde intentó —con paciencia y diálogo— sentar a todos los representantes de la cadena para buscar soluciones a los problemas estructurales del sector.

Un legado que habitará el auditorio

Para los organizadores de TodoLáctea, el nombre de Chemes en el auditorio no es solo una placa, sino una declaración de principios. El espacio recibirá del 12 al 14 de mayo a los principales expertos, productores e industriales del país, quienes debatirán el futuro del sector bajo el rótulo de un hombre que dedicó su vida a esa misma causa, publicó El Litoral.

“Queríamos brindar este pequeño homenaje a la labor de este gran representante que tuvo el campo. Su labor incansable dejó una huella firme en la defensa de los intereses de sus pares. Es una forma de honrar su legado y mantener vivo su recuerdo”, expresó José Iachetta, director de TodoLáctea.

El auditorio "Jorge Chemes" será así el epicentro del conocimiento en San Francisco, recordando que detrás de cada litro de leche y cada avance tecnológico, existe el esfuerzo humano y la vocación de servicio que el dirigente entrerriano representó hasta sus últimos días.