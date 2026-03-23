 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Referente del campo entrerriano

Homenajearán al entrerriano Jorge Chemes en la exposición TodoLáctea de San Francisco

Jorge Chemes dará nombre al corazón de TodoLáctea en San Francisco. El reconocimiento busca poner en valor el legado de un productor entrerriano que, desde un tambo familiar, llegó a liderar la representación gremial nacional.

23 de Marzo de 2026
Homenajearán al entrerriano Jorge Chemes en la exposición TodoLáctea.
Homenajearán al entrerriano Jorge Chemes en la exposición TodoLáctea. Foto: (Archivo-Elonce).

Jorge Chemes dará nombre al corazón de TodoLáctea en San Francisco. El reconocimiento busca poner en valor el legado de un productor entrerriano que, desde un tambo familiar, llegó a liderar la representación gremial nacional.

En mayo de 2026, la Sociedad Rural de San Francisco no solo será el escenario de la innovación tecnológica y productiva del sector lácteo.

Será, además, el lugar donde la lechería argentina rendirá cuentas con su historia reciente. El Grupo TodoAgro, organizador de la exposición TodoLáctea, resolvió que su auditorio principal sea bautizado con el nombre de Jorge Chemes, en conmemoración a quien fuera uno de los dirigentes más respetados y componedores del arco agropecuario.

La decisión llega tras la triste partida de Chemes el pasado 22 de febrero, a los 64 años, dejando un vacío en la dirigencia pero un camino trazado en la defensa de los productores.

 

De la escala familiar a la representación nacional

 

La historia de Jorge Chemes es la síntesis del productor lechero argentino. Sus raíces estuvieron siempre en un pequeño tambo familiar en el centro de Entre Ríos, una experiencia de primera mano que le otorgó la legitimidad necesaria para escalar en el gremialismo.

 

Su carrera comenzó desde las bases: presidió la Sociedad Rural de Nogoyá, fue fundador de CREA en su localidad y lideró la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) durante dos mandatos.

Su salto a la escena pública nacional se consolidó tras el conflicto agropecuario de 2008/2009. Su rol en la Mesa de Enlace entrerriana lo llevó a ocupar una banca como diputado nacional, desde donde impulsó proyectos legislativos orientados a proteger la rentabilidad del eslabón primario y a dar previsibilidad a la cadena láctea.

 

El hombre de la unidad en CRA

 

Dentro de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Chemes logró un hito pocas veces visto: fue electo presidente por unanimidad en 2019, tras haber servido como vicepresidente primero. Su gestión (2019-2023) estuvo marcada por la búsqueda de consensos en momentos de alta tensión política y económica para el sector.

 

Además de su rol institucional, Chemes nunca abandonó su especialidad: la lechería. Coordinó la Mesa de Lechería nacional, un espacio donde intentó —con paciencia y diálogo— sentar a todos los representantes de la cadena para buscar soluciones a los problemas estructurales del sector.

 

Un legado que habitará el auditorio

 

Para los organizadores de TodoLáctea, el nombre de Chemes en el auditorio no es solo una placa, sino una declaración de principios. El espacio recibirá del 12 al 14 de mayo a los principales expertos, productores e industriales del país, quienes debatirán el futuro del sector bajo el rótulo de un hombre que dedicó su vida a esa misma causa, publicó El Litoral.

 

“Queríamos brindar este pequeño homenaje a la labor de este gran representante que tuvo el campo. Su labor incansable dejó una huella firme en la defensa de los intereses de sus pares. Es una forma de honrar su legado y mantener vivo su recuerdo”, expresó José Iachetta, director de TodoLáctea.

 

El auditorio "Jorge Chemes" será así el epicentro del conocimiento en San Francisco, recordando que detrás de cada litro de leche y cada avance tecnológico, existe el esfuerzo humano y la vocación de servicio que el dirigente entrerriano representó hasta sus últimos días.

Temas:

Jorge Chemes Productor entrerriano TodoLáctea San Francisco
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso