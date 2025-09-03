Investigación sobre Coimas en Andis: abrirán el teléfono de uno de los involucrados

La justicia procederá a la apertura del teléfono del ex funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Daniel Garbellini que fue echado por el gobierno cuando estalló el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo. En los audios, el extitular del organismo lo apunta cuando dice “me pusieron a un tipo que maneja toda la caja mía”. Garbellini es uno de los involucrados y entregó su teléfono a la justicia.

Fuentes judiciales confirmaron que en estas horas, se abrirá el teléfono de Garbellini, quien fue director de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia de Discapacidad hasta que fue desplazado. La apertura la llevará adelante la DATIP, que es Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, que depende del Ministerio Público Fiscal.

Justicia avanza con peritajes

Desde su cargo en ANDIS, Garbellini manejaba el programa Incluir Salud, una especie de obra social a la que acceden beneficiarios de pensiones que no tienen otra cobertura. Mientras se conocía el sistema de corrupción, la ANDIS recortó miles de prestaciones. Al tiempo que dejaba a mucha gente sin asistencia, le quitaron el ingreso a profesionales y asistentes.

En los audios, Garbellini está señalado como la persona que el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, habría colocado en la ANDIS para hacer operativa la supuesta maniobra de retornos.

“Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear”, dice la grabación difundida.

El teléfono celular de Garbellini lo analiza la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) que depende del Ministerio Público Fiscal. El jueves se abrirá y se verá si los peritos encuentran llamadas, mensajes y archivos clave para la investigación.

La causa sigue adelante en el juzgado a cargo del juez Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi. En el expediente están involucrados los dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel, que hasta ahora poco han colaborado con la justicia.

Justicia solicitó informes

El fiscal también decidió pedir informes a la Oficina Anticorrupcón para determinar si el organismo recibió denuncias de prestadores sobre posibles irregularidades, señala Ámbito.

Es que varios prestadores del interior fueron a la sede central a denunciar que, para liberar los pagos de Nación a las provincias, los representantes locales de Incluir Salud les habrían pedido coimas. Algunas de esas denuncias habrían llegado a la Oficina Anticorrupción.