Caputo defendió el tipo de cambio y aseguró que las exportaciones son récord

El ministro de Economía aseguró que el programa económico logró aumentar las exportaciones pese a las críticas por un supuesto atraso del dólar. Informes privados señalan que el crecimiento se concentra en energía y agro.
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el nivel actual del tipo de cambio frente a quienes sostienen que se encuentra atrasado el dólar. A través de un posteo publicado en sus redes sociales, respondió a economistas y referentes del sector privado que consideran que el “dólar está barato” y que eso frena el desarrollo de la economía.
“Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’”, escribió el titular del Palacio de Hacienda. El comentario estuvo acompañado por un gráfico que muestra el incremento de las ventas al exterior.
Con ese mensaje, Caputo buscó marcar su posición en un debate que se intensificó en los últimos meses, especialmente luego del cierre de empresas industriales y el reemplazo de líneas de producción locales por importaciones.
Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio “atrasado”. pic.twitter.com/t4ig7ye96z— totocaputo (@LuisCaputoAR) November 27, 2025
Exportaciones en alza, sin detalle sectorial
El posteo del ministro no permite identificar qué sectores explican el aumento de las exportaciones ni discrimina qué rubros traccionaron el crecimiento, según consignó la Agencia Noticias Argentinas (NA).
A pesar de esa ausencia de precisiones, informes privados y los últimos datos difundidos por el INDEC muestran que el incremento de las exportaciones se concentra en sectores con fuerte ventaja competitiva derivada de los recursos naturales.
Entre ellos se destaca la energía —particularmente por la expansión de Vaca Muerta— y el complejo agropecuario, que volvió a registrar mejoras tras la sequía que afectó la producción en 2023.