Caputo confirmó que negocia un crédito de hasta U$S 7.000 millones con bancos privados

El ministro de Economía aseguró que las entidades financieras ofrecieron entre US$ 6.000 y 7.000 millones. Sostuvo que el objetivo es cumplir con los pagos de enero sin afectar reservas y confió en que el riesgo país bajará en las próximas semanas.

3 de Diciembre de 2025
El ministro de Economía aseguró que las entidades financieras ofrecieron entre US$ 6.000 y 7.000 millones. Sostuvo que el objetivo es cumplir con los pagos de enero sin afectar reservas y confió en que el riesgo país bajará en las próximas semanas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este miércoles que el Gobierno mantiene negociaciones avanzadas con bancos privados para obtener un crédito por hasta

U$S 7.000 millones, destinado a afrontar el pago de intereses de deuda previsto para enero. El funcionario sostuvo que la propuesta partió de las propias entidades financieras.

 

Los bancos nos ofrecieron US$ 6.000/7.000 millones y estamos viendo cuánto le tomaremos”, afirmó al abrir el encuentro Líderes, organizado por el diario El Cronista y seguido por Agencia Noticias Argentinas.

 

Caputo explicó que la intención del Gobierno es evitar un impacto negativo en el nivel de reservas. “Queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda al fundamentar la necesidad del financiamiento.

 

Expectativa por una baja del riesgo país

Durante su exposición, el ministro se mostró confiado en que el acuerdo con los bancos contribuirá a mejorar las condiciones financieras internacionales del país. Además, sostuvo que la próxima batería de leyes que el Gobierno enviará al Congreso actuará en el mismo sentido.

 

Caputo afirmó que espera una baja del riesgo país en las próximas semanas, una variable clave para recuperar el acceso al crédito internacional, reducir costos financieros y ordenar la situación macroeconómica.

