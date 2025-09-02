Cambio de planes para Milei: viajará a Estados Unidos, pero no irá a Las Vegas

Milei no irá a Las Vegas. El presidente Javier Milei decidió alterar el cronograma de su inminente viaje a los Estados Unidos, que originalmente contemplaba visitas a Los Ángeles y Las Vegas, donde tenía previstas reuniones con empresarios y referentes del mundo privado. Sin embargo, en las últimas horas se resolvió cancelar la escala en Nevada.

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que no irá al estado de Nevada y que mudará todas sus actividades a California. La decisión, que fue definida como una “reformulación táctica” por el entorno del mandatario, le permitirá también regresar a la Argentina un día antes de lo previsto, lo cual fue celebrado por sectores del oficialismo que consideran clave su presencia local en medio de temas urgentes.

La visita a los Estados Unidos tenía como objetivo continuar con el plan de internacionalización del discurso libertario de Milei, así como fortalecer vínculos económicos con potenciales inversores. No obstante, la modificación de agenda se da en medio de especulaciones sobre su estadía en Las Vegas, donde por esas mismas fechas se presentará en un show su expareja, Fátima Florez.

Sin escala en Las Vegas y sin vínculo con el show de Fátima

La coincidencia temporal y geográfica entre Milei y Florez generó diversas conjeturas en el ámbito político y mediático. Aunque los productores del evento habían confirmado su asistencia, el círculo presidencial fue tajante: “en el entorno presidencial avisaron que no irá”.

La presencia del mandatario en el espectáculo de la humorista no estaba oficialmente confirmada, pero la cercanía entre ambos había dado lugar a versiones sobre un posible reencuentro. Con la cancelación del tramo en Nevada, esa hipótesis queda completamente descartada.

Más allá de los rumores, desde la comitiva presidencial aseguraron que la decisión responde exclusivamente a cuestiones logísticas y de agenda. En ese sentido, destacaron el nivel de convocatoria que tuvo una de las reuniones claves programadas originalmente en Malibú.

Cambios por alta demanda en Los Ángeles

“La reunión que sería en Malibú (invitaron 50 y se esperaban 30) fue un éxito tan rotundo (había 80 anotados hace dos días) que se debió mover a un hotel en Los Ángeles y ahí decidimos pasar las reuniones de Las Vegas a Los Ángeles. Vuelve un día antes”, explicó a Infobae uno de los integrantes de la comitiva presidencial.

Según indicaron, el cambio permitirá optimizar los tiempos del viaje y concentrar todas las reuniones en un mismo punto geográfico, facilitando así los traslados del equipo presidencial. Los encuentros incluirán diálogos con empresarios, referentes tecnológicos y figuras del mundo académico y cultural.

De este modo, el presidente mantendrá su presencia en California, una de las regiones más estratégicas en términos de innovación y emprendimiento, lo cual está en línea con su intención de vincular a la Argentina con los sectores más dinámicos del capital internacional.

Regreso anticipado y foco en la agenda local

El nuevo esquema también tendrá un impacto directo en la agenda doméstica. Milei volverá a Buenos Aires un día antes, lo cual, en un contexto de creciente tensión social y negociaciones legislativas clave, puede tener efectos positivos para su Gobierno.

El presidente viene de una seguidilla de viajes internacionales con fuerte contenido simbólico y político, en los que se ha posicionado como un referente de la derecha global. Esta gira no será la excepción, aunque con el agregado de que se intenta evitar distracciones mediáticas.

