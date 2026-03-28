Avanzan los trabajos de demarcación en la Ruta Provincial Nº 26.

Las tareas de señalización y mejora continúan sobre la Ruta Provincial Nº 26, en el tramo que une las ciudades de Victoria y Nogoyá, con el objetivo de reforzar la seguridad vial a lo largo de un corredor estratégico de 38 kilómetros.
Las tareas de señalización y mejora continúan sobre la Ruta Provincial Nº 26, en el tramo que une las ciudades de Victoria y Nogoyá, con el objetivo de reforzar la seguridad vial a lo largo de un corredor estratégico de 38 kilómetros que conecta con el puerto de Rosario a través de la Ruta Nacional Nº 174.
En el marco del plan de mantenimiento vial correspondiente al Grupo de Bacheo Nº 1, impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, se desarrollan trabajos de demarcación horizontal y recuperación de la calzada en distintos sectores del trayecto.
Según informaron desde el ente vial, ya se ejecutó una primera etapa que incluyó bacheo superficial y profundo en 12 kilómetros del tramo desde Victoria reconstruyendo la curva en cercanías al acceso a Gobernador Antelo. Además, se ejecuta la demarcación horizontal a lo largo de los 34 km intervenidos.
En cuanto a las tareas pendientes, se detalló que restan ejecutar trabajos de bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente en 26 kilómetros, la colocación de señalización vertical en toda la traza, la reparación de barandas metálicas y el sellado de fisuras. Además, se completará la señalización horizontal en los cinco kilómetros finales aún no intervenidos.
Estas acciones forman parte de un programa integral de mejora de la red vial provincial, que incluye intervenciones en distintos corredores. Entre ellos se encuentran la Ruta Provincial Nº 11, en el tramo que une la rotonda de Oro Verde con la Ruta Nacional Nº 12 en Gualeguay; el acceso a Tres Bocas desde la misma ruta; la Ruta Provincial Nº 16, entre las rutas nacionales Nº 12 y Nº 14; la Ruta Provincial Nº 20, entre la Nº 39 y la Nº 14; la propia Ruta Provincial Nº 26; la Ruta Provincial Nº 45, entre la Ruta Nacional Nº 12 e Ibicuy; y la Ruta Provincial Nº 51, en el tramo que conecta Larroque, Faustino Parera y Urdinarrain.