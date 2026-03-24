ATN: El Gobierno repartió $47.000 millones entre 11 provincias

El gobierno nacional reactivó los ATN. Corrientes fue la principal beneficiaria, seguida por Mendoza y Entre Ríos.
El Gobierno nacional reactivó el flujo de fondos vía Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y repartió $47.000 millones a once provincias.
La cifra fue distribuida entre 11 jurisdicciones durante el 19 y el 20 de marzo, según informó la consultora Politikon Chaco, que dio cuenta de que Corrientes fue la principal beneficiaria, seguida por Mendoza y Entre Ríos.
En el desagregado, Corrientes recibió $8.000 millones el pasado 19 de marzo; Mendoza $ 7.000 millones pagados también el 19 de marzo y Entre Ríos recibió $6.000 millones.
La lista la completan Misiones con $ 5.500 millones; San Juan y Chaco con $ 4.000 millones cada uno; Salta con $ 3.500 millones; Catamarca y Chubut con $ 2.500 millones en cada caso Jujuy y Neuquén con $ 2.000 millones cada una.
Al respecto, Politikon Chaco consignó que los $47.000 millones ya superan en un 129% en términos reales a los distribuidos en febrero pasado, que totalizaron $ 20.000 millones. Además, en comparación con marzo de 2025, muestran un alza parcial del 98,5% (fueron $ 18.000 millones en aquel momento).
En el acumulado del año, Corrientes se posiciona como la más beneficiada: ya recibió un total de $ 14.000 millones ($ 3.000 millones en enero, otro monto igual en febrero y los $ 8.000 millones en lo que va de marzo); Misiones se ubica en segundo lugar con $ 9.500 millones ($ 4.000 millones en febrero y $ 5.500 millones en marzo) y Salta queda tercera con $ 7.500 millones ($ 4.000 millones en febrero y $ 3.500 millones en marzo).
Luego quedan Mendoza ($ 7.000 millones totales), Chubut ($ 6.500 millones), Entre Ríos $ 6.000 millones), Jujuy ($ 5.000 millones), San Juan, Santa Cruz, Chaco y Neuquén ($ 4.000 millones en cada caso) y cierra Catamarca con $ 2.500 millones.
Así, el reparto total del parcial del 1° trimestre de 2026 totaliza $ 74.000 millones: hasta la fecha, equivale a una suba real interanual del 29%.