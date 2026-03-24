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Política

ATN: El Gobierno repartió $47.000 millones entre 11 provincias

El gobierno nacional reactivó los ATN. Corrientes fue la principal beneficiaria, seguida por Mendoza y Entre Ríos.

24 de Marzo de 2026
El Gobierno reactivó los ATN
El Gobierno reactivó los ATN

El gobierno nacional reactivó los ATN. Corrientes fue la principal beneficiaria, seguida por Mendoza y Entre Ríos.

El Gobierno nacional reactivó el flujo de fondos vía Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y repartió $47.000 millones a once provincias.

 

La cifra fue distribuida entre 11 jurisdicciones durante el 19 y el 20 de marzo, según informó la consultora Politikon Chaco, que dio cuenta de que Corrientes fue la principal beneficiaria, seguida por Mendoza y Entre Ríos.

 

En el desagregado, Corrientes recibió $8.000 millones el pasado 19 de marzo; Mendoza $ 7.000 millones pagados también el 19 de marzo y Entre Ríos recibió $6.000 millones.

 

La lista la completan Misiones con $ 5.500 millones; San Juan y Chaco con $ 4.000 millones cada uno; Salta con $ 3.500 millones; Catamarca y Chubut con $ 2.500 millones en cada caso Jujuy y Neuquén con $ 2.000 millones cada una.

 

Al respecto, Politikon Chaco consignó que los $47.000 millones ya superan en un 129% en términos reales a los distribuidos en febrero pasado, que totalizaron $ 20.000 millones. Además, en comparación con marzo de 2025, muestran un alza parcial del 98,5% (fueron $ 18.000 millones en aquel momento).

 

En el acumulado del año, Corrientes se posiciona como la más beneficiada: ya recibió un total de $ 14.000 millones ($ 3.000 millones en enero, otro monto igual en febrero y los $ 8.000 millones en lo que va de marzo); Misiones se ubica en segundo lugar con $ 9.500 millones ($ 4.000 millones en febrero y $ 5.500 millones en marzo) y Salta queda tercera con $ 7.500 millones ($ 4.000 millones en febrero y $ 3.500 millones en marzo).

 

Luego quedan Mendoza ($ 7.000 millones totales), Chubut ($ 6.500 millones), Entre Ríos $ 6.000 millones), Jujuy ($ 5.000 millones), San Juan, Santa Cruz, Chaco y Neuquén ($ 4.000 millones en cada caso) y cierra Catamarca con $ 2.500 millones.

 

Así, el reparto total del parcial del 1° trimestre de 2026 totaliza $ 74.000 millones: hasta la fecha, equivale a una suba real interanual del 29%.

Temas:

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