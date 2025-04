ATE Entre Ríos rechazó los cambios propuestos por el Gobierno en IOSPER

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, expresó a Elonce su preocupación y rechazo ante el proyecto del Gobierno provincial que busca modificar profundamente la obra social de los trabajadores estatales, reemplazando a IOSPER por un nuevo organismo, denominado OSER.

Según relató el dirigente sindical, la alerta comenzó cuando el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, les comunicó la modificación del directorio. "Ya eso nos sorprendió, porque no teníamos información sobre un cambio de nombre de la obra social, y los cambios son mucho más profundos y bruscos", manifestó.

Ante esta situación, ATE convocó de urgencia a la comisión directiva y se prevén reuniones con otros gremios de la Intersindical, este miércoles, para definir una postura conjunta. “ATE rechaza cualquier modificación de la ley. Cuando termine la intervención, deben convocar a elecciones para que los trabajadores conduzcan su obra social”, remarcó Muntes, y enfatizó: “No es la obra social de todos los entrerrianos, es la obra social de los trabajadores del Estado provincial”.

Las objeciones al proyecto

“Hay una situación difícil, que hay que ordenar, y que por eso se intervino la obra social; necesitamos transparencia y es una responsabilidad que tiene la política, una responsabilidad que tienen los que conducen los destinos de nuestra patria, pero no tiene que ser una virtud de hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos. No es una virtud que un funcionario, un trabajador o un sindicalista, hagan las cosas bien. La responsabilidad es nuestra. Tenemos que hacer siempre las cosas bien. No tiene que quedar esa duda”, apuntó al dar cuenta del primer punto que objeta ATE Entre Ríos.

Pero entre los puntos más objetados se encuentra la forma en que se conformaría el nuevo directorio. Muntes advirtió que “se intenta dividir a la clase trabajadora, dejando sin representación al grueso de los trabajadores, en beneficio de los gremios mayoritarios”. Consideró esto como un “retroceso democrático muy grande” y apuntó también a la responsabilidad de la oposición.

Los pasos a seguir

El secretario de ATE señaló que buscarán reunirse con los distintos bloques legislativos, comenzando por los senadores, para llevarles la postura consensuada de los trabajadores. “Vamos a trabajar en conjunto, como lo hicimos con el intento de reforma de la caja de jubilaciones. Debemos tener una hoja de ruta común para la defensa irrestricta de nuestra obra social”, concluyó.

