Frigerio anunció la creación de la Obra Social de Entre Ríos que reemplazará a IOSPER

En la tarde de este lunes, el gobernador Rogelio Frigerio junto al ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso y el interventor del IOSPER, Mariano Gallego, brindaron una conferencia de prensa para denunciar sobreprecio en los medicamentos y realizar la presentación del proyecto de ley para reformar la obra social provincial.

“Cada baldosa que pisamos en el IOSPER enseña nuevas muestras de desidia y corrupción”, comenzó diciendo el mandatario y confirmó que “enviamos al Tribunal de Cuentas una nueva denuncia. La administración anterior pagaba grandes sobreprecios de los medicamentos de alto costo”.

Tras auditar el segundo semestre del año pasado y tomando las 30 principales drogas de mayor uso compradas, “se llegó a la conclusión que se habrían ahorrado más de 1.800 millones de pesos tomando el nuevo esquema de descuentos” desarrollado por la actual intervención.

“Dicho de otra forma, comprobamos que se gastaban 1.800 millones de pesos de más y sólo se comparó una muestra representativa, por lo que estamos seguros que el ahorro sería mucho mayor si se toman otros períodos”, acotó.

El gobernador Rogelio Frigerio.

Para dar una dimensión de la suma de dinero, Frigerio explicó que “esos 1800 millones equivalen a cinco meses del pago de cuidadores domiciliarios o a un mes del pago de todos los médicos”.

“No sabemos si esto fue un acto de impericia a la hora de negociar o la voluntad consciente de unos vivos de llevarse lo que no les corresponde, lo dirá la justicia. Esos enormes sobreprecios en los medicamentos terminaban pagándose con los recursos de todos los entrerrianos y eso engrosaba el déficit enorme que encontró la intervención cuando llegó”, dijo el Gobernador.

Tras ello, remarcó que “sospechamos que no solamente es impericia lo que encontró la intervención porque durante todo el año pasado hasta el momento que se decidió la intervención, la comisión fiscalizadora le pidió al anterior directorio el contrato de medicamentos y nunca lo entregó”.

“Este hecho se suma a muchos hechos que viene encontrando la intervención del IOSPER, como el tema de las prótesis, y la sobrefacturación en muchos servicios para los afiliados, al igual que el plus que tenían que pagar y que por suerte dejo de existir”, mencionó.

La OSER reemplazará al IOSPER.

Creación de OSER

Por otra parte, Frigerio anunció que enviará a la legislatura entrerriana un proyecto de ley que “permitirá cortar de raíz estos vicios y garantizar para siempre una administración responsable, transparente y eficiente de los recursos de nuestra obra social”.

Se trata del proyecto de ley de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) para reemplazar al IOSPER.

“La intervención nos permitió empezar a desmalezar el instituto, ordenar las cuentas y frenar la corrupción y frenar el deterioro de un servicio esencial para 300.000 afiliados, pero es transitoria, es necesaria pero no definitiva y por eso proponemos la creación de una nueva entidad que se va a discutir por ley en la legislatura y esperamos contar con el apoyo de las cámaras”, afirmó el mandatario.

Características de la nueva obra social

Según adelantó el Gobernador, la nueva obra social de la provincia tendrá:

-Un esquema de conducción profesional, “con gente idónea, ágil y moderno”

-Un directorio reducido “que va a respetar la representación de los trabajadores”

-Se van a fijar límites a las remuneraciones de las autoridades del directorio

-Se deberán publicar los contratos y estados contables

-Habrá un techo a los gastos operativos y auditorías reguilares

-“Los afiliados serán el principal órgano de control de su obra social”, aseveró Frigerio.

Directorio y orgánica

Consultado sobre las personas que formaban parte del Directorio del Iosper, el gobernador sostuvo que “no sé, volverán a trabajar a sus respectivas áreas de gestión. Imagino que, si son representantes de un gremio, es porque trabajaban en algún área del Estado. Es notoria la preocupación por un directorio, que como dije, ganaban hasta 16 millones de pesos”, remarcó.

Por otra parte, se preguntó al mandatario provincial sobre la representación que van a tener los trabajadores en la obra social y Frigerio sostuvo que “va a seguir habiendo representación de los trabajadores, porque nos parece importante que exista ese control por parte de los representantes de los afiliados”, anticipó y agregó que “va a haber una conducción colegiada, donde van a coexistir profesionales y representantes de los trabajadores. Esa es la esencia del proyecto y se propone un directorio mucho más reducido que el anterior, que sea de gestión profesional y con una transparencia que no existía”, sostuvo el Gobernador.

“Durante todo el primer año de gestión, intenté de todas maneras que me enviaran información para tomar definiciones sobre el deterioro evidente en la prestación del servicio de salud para los afiliados y no me respondían. La decisión de la intervención, tenía que ver con eso: con en nulo acceso a la información que tiene que ser pública para todos los afiliados y todos los entrerrianos”, recordó Frigerio.

La conferencia de prensa.

En referencia a la reestructuración de la obra social, Frigerio adelantó que “va a haber un cambio en la carta orgánica de la obra social, pero no necesariamente, eso se relaciona con una reducción en los puestos de trabajo, ya que la intervención ya hizo ese análisis, se encontró trabajadores que no iban a trabajar, encontró trabajadores que ni siquiera vivían en la provincia o en el país, y por supuesto, ya se sacaron de la obra social”, afirmó.

Irregularidades

Al mencionar sobre las irregularidades detectadas, el gobernador dijo a Elonce que “cuando encontramos un hecho de corrupción, lo elevamos, en el caso de la obra social, primero a la Comisión Fiscalizadora, quien lo envía al Tribunal de Cuentas y el órgano determina si hay un hecho que es necesario que sea investigado por el Ministerio Público Fiscal. Todo lo que se ha encontrado, ha seguido ese mecanismo, porque es la Justicia quien debe determinar hechos de corrupción, en los que si algunos vivos, se llevaban los recursos de la Salud”, remarcó el gobernador.

“Esperamos que el proyecto se pueda aprobar cuanto antes y que los entrerrianos, dejemos atrás, una historia triste de la obra social, de falta de transparencia y de incapacidad en la gestión; para empezar una nueva historia”, afirmó Frigerio y agregó que “estamos convencidos en seguir este camino que es mejor”, subrayó el gobernador.

Entrega de prótesis

El interventor Mariano Gallegos explicó que “estimamos que el Iosper, va a entregar todas las prótesis que deba y será antes del 30 de junio, pero se debe coordinar con ACLER, ya que demanda un trabajo que implica las intervenciones, las internaciones, etc.”, dijo y afirmó: “la situación se va a regularizar en las próximas semanas”.