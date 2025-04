“Esperemos que se solucionen los problemas graves que tiene nuestra obra social”, expresaron desde el Centro de Jubilados provincial

Dirigentes del Centro de Jubilados Provinciales de Paraná denunciaron graves irregularidades en la Federación y manifestaron su preocupación por la falta de representación y transparencia en el manejo de fondos, además de hacer hincapié en el proyecto de ley que pretende crear una nueva obra social que reemplace al IOSPER.

“No estamos enojados. Simplemente muy preocupados porque la Federación de Jubilados ha faltado su respeto en el lugar cuando se hizo la asamblea para elegir las nuevas autoridades”, expresó Mario Huss.

Relataron que, en la asamblea realizada el año pasado, “eligieron como tesorero de la federación a una persona que no es socio del centro ni socio de ningún centro, es decir, que una persona no afiliada a ninguna institución en la cual no puede representar en la comisión directiva de la federación”. Ante esta situación, plantearon su “desconformidad” y elevaron una denuncia a Personería Jurídica. “No hemos tenido respuestas, simplemente le llamaron la atención a la federación, pero continúa en su cargo”, lamentaron.

Dado que Personería Jurídica depende del Ministerio de Gobierno, presentaron ahora una nota formal a la cartera que encabeza Manuel Troncoso. “Vamos a ver qué es lo que va a pasar en esta situación. La verdad que la federación ha demostrado que poco defiende a los jubilados”, enfatizaron.

Reclamos por el destino de fondos y representación en la obra social

Desde el Centro cuestionaron también el manejo de los recursos económicos: “Cuando uno se jubila por la provincia, por decreto, le descuentan le guste o no le guste para la Federación. El año pasado, mensualmente, le entraba 157 millones de pesos”, señalaron, al tiempo que exigieron saber “qué es lo que se hace con esa plata” ya que consideran que “no hace nada por los jubilados provinciales”.

Mario Huss. Foto: Elonce

Consultados sobre el anuncio del gobernador Rogelio Frigerio respecto de la reducción en el directorio de la obra social provincial, recordaron una mala experiencia: “La representante de la Federación de Jubilados en el directorio no hizo absolutamente nada por los jubilados. Cobraba millonada de peso, era de Gualeguay, con coche oficial iba y venía todos los días, nunca defendió ni hizo nada por los jubilados, por lo menos de la ciudad de Paraná”.

Los dirigentes expresaron su preocupación por la actual situación de la obra social, donde se registraron algunos cortes de prestaciones. “Esperemos que se solucionen los problemas graves que tiene nuestra obra social”, indicaron, y reclamaron ser incluidos en los diálogos con los sindicatos. “Le decimos al señor gobernador y al ministro de Gobierno que también se acuerden de los jubilados que representamos en nuestra obra social, que es la mayoría”, manifestaron.

Pedido de audiencia, auditoría y reclamo de mayor participación

El Centro de Jubilados recordó que llevan casi un año esperando una audiencia con el gobernador Frigerio. “Hemos pedido una audiencia ahora con el ministro de Gobierno y esperemos que nos conteste. La única que nos ha atendido hasta ahora es la señora intendente de Paraná”, afirmaron.

Sobre el caso del tesorero denunciado, reiteraron: “Nosotros lo hemos denunciado, pero no pasa nada, sigue en funciones. Nosotros queremos saber claridad, como dice el señor gobernador: donde hay oscuridad, que haya claridad. Así que esperemos que esta situación se solucione lo más pronto posible”.

Finalmente, remarcaron que la Federación debería democratizar su funcionamiento: “Las autoridades tendrían que ser elegidas a voto por los jubilados de toda la provincia, no como ahora que se juntan 34 personas y deciden todo. Así pasó con el tesorero, que es un tesorero trucho para nosotros”.