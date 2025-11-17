ATE Entre Ríos para el miércoles contra la reforma laboral y exige convocatoria salarial

ATE Entre Ríos confirmó que adhiere a la jornada nacional de lucha a la que convocó la Asociación Trabajadores del Estado para este miércoles, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei y en demanda de la “inmediata” reapertura de las paritarias en el ámbito provincial.

Así lo informó a Elonce el secretario general, Oscar Muntes, quien explicó a Elonce que el reclamo apunta a “la defensa irrestricta de la soberanía, del trabajo y del salario”, en un contexto que describió como complejo para los trabajadores estatales. De hecho, uno de los puntos centrales de la jornada será el rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. “Es una reforma contra los derechos de los trabajadores para precarizar mucho más a cada uno de nosotros”, afirmó.

A su vez, mencionó la preocupación por la situación salarial de los estatales entrerrianos; y manifestó que el gremio continuaba a la espera de la convocatoria oficial del Ejecutivo entrerriano a la mesa paritaria. “Hay mucha angustia y mucha desazón”, dijo y explicó que, “prácticamente, al cierre de liquidación de sueldos, todavía no tenemos indicios de convocatoria a paritarias”.

En la oportunidad, Muntes recordó que el Gobierno provincial “elabora una propuesta integral para presentar a los gremios”, pero -según lamentó- “todavía no lo tenemos”.

De acuerdo a las declaraciones del dirigente sindical, los estatales entrerrianos “acumulan cuatro meses con salarios congelados”. “Si no hay convocatoria, los trabajadores vamos a resolver en asamblea y planificaremos acciones porque, si no tenemos convocatoria para discutir salario y condiciones laborales, esta angustia y desazón se plasmará en jornadas de lucha”, anticipó.

“Necesitamos convocatorias con contenido, porque convocar sin recomposición salarial tampoco es positivo”, afirmó.

Finalmente, Muntes señaló que la manifestación de este miércoles se realizará desde las 10 en la zona de Vías Navegables, en la explanada de Puerto Nuevo, donde confluirán distintas organizaciones integrantes de la Multisectorial de los Trabajadores.

En la oportunidad, destacó la amplitud del espacio y remarcó que existe consenso sobre los principales reclamos. “Construimos un documento que será público, con una posición política e ideológica en defensa de nuestra soberanía”, explicó.