ATE Entre Ríos convocó a paro y movilización para este jueves en reclamo de la apertura de paritarias

REDACCIÓN ELONCE
ATE Entre Ríos realizará este jueves un paro activo con concentración en la sede provincial y movilización hacia la Secretaría de Trabajo, supo Elonce. La entidad reclama la urgente convocatoria a paritarias y rechaza "el congelamiento salarial que ya lleva ocho meses".
ATE Entre Ríos llevará adelante este jueves un paro activo en toda la provincia, con concentración en Paraná, a las 9.30, en la sede sindical de calle Colón 59 y posterior movilización hacia la sede de la Secretaría provincial de Trabajo, ubicada sobre calle Buenos Aires 166. La medida fue confirmada a Elonce por el secretario general del sindicato que nuclea a los estatales entrerrianos, Oscar Muntes, quien detalló los motivos del reclamo.
El dirigente explicó que el objetivo central "es exigir la convocatoria urgente a paritarias, ante la decisión del gobierno provincial de mantener congelados los salarios durante ocho meses". Según indicó, la pérdida del poder adquisitivo proyectada alcanza el 30%. “Necesitamos movilizarnos, necesitamos generar las mayores asambleas posible para decirle con claridad al gobierno provincial que no estamos dispuestos a tener ocho meses de salario congelado”, afirmó.
Reclamos por contratos y recategorizaciones
Muntes detalló que otro de los puntos centrales es la situación de los contratos que vencen el 31 de diciembre. “Son muchos los trabajadores y trabajadoras que están pendientes de los contratos temporales”, remarcó.
También cuestionó la falta de avances en el instructivo de recategorización. “Este instructivo viene extremadamente lento, se intenta cambiar las reglas de juego y necesitamos avanzar en todos los puntos que tienen que ver con las condiciones de trabajo”, advirtió.
El secretario general añadió que el gremio elaborará un documento para entregar en la Secretaría de Trabajo, donde insistirán en la “reapertura urgente salarial”.
Críticas a la actualización salarial y la situación del año
Consultado sobre la última instancia de negociación, recordó que “positivamente, se avanzó en junio”, cuando se acordaron sumas fijas de 50.000 pesos para activos y 25.000 para jubilados. Sin embargo, cuestionó que el gobierno provincial mantenga ese esquema sin reconocer la inflación del segundo semestre.
“El gobierno decidió reafirmar los 50.000 pesos que se están otorgando a los activos y los 25.000 pesos para los pasivos, pero sin reconocer la inflación", señaló; y advirtió que las sumas, al ser no remunerativas, "desfinancian la Caja de Jubilaciones y la Obra Social de Entre Ríos".
Cómo impactará el paro
Muntes aclaró que las asambleas y la movilización serán la prioridad, pero aseguró que la jornada no afectará la prestación de los servicios esenciales. “Lo primero que garantizamos los trabajadores y trabajadoras… vamos a regresar, vamos a seguir trabajando en nuestros lugares de trabajo porque lo fundamental para nosotros este día es el reclamo”, explicó.
Finalmente, advirtió que, de no existir convocatoria del gobierno, “va a ser un momento muy complicado”. Y llamó a sostener la participación gremial: “Si nos quedamos en nuestros lugares seguramente vamos a tener mucho más ajuste y este ajuste lo vamos a seguir pagando los trabajadores y trabajadoras”.