Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich en Seguridad y Carlos Presti asumirá Defensa

Alejandra Monteoliva fue designada por el Gobierno como futura ministra de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich, mientras que el teniente general Carlos Presti sucederá a Luis Petri en Defensa desde el 10 de diciembre.
Alejandra Monteoliva fue anunciada este sábado como la próxima ministra de Seguridad de la Nación, en reemplazo de Patricia Bullrich, quien dejará su cargo el 10 de diciembre para asumir su banca en el Congreso. El Gobierno confirmó la designación a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, donde también se informó que el teniente general Carlos Alberto Presti, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, ocupará el Ministerio de Defensa en lugar de Luis Petri.
El anuncio forma parte de una reorganización planificada dentro del gabinete nacional, motivada por el nuevo rol legislativo que asumirán Bullrich y Petri. Ambos dirigentes ingresarán al Parlamento como parte de la estrategia del oficialismo para fortalecer su presencia en ambas cámaras. Según fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, el Presidente considera este movimiento como una “promoción estratégica” dentro del espacio libertario.
El comunicado expresó el agradecimiento del jefe de Estado a los ministros salientes. “Le agradece por sus servicios a la Ministra Patricia Bullrich y al Ministro Luis Petri”, señala el texto difundido por la Oficina del Presidente, destacando especialmente su compromiso en áreas altamente sensibles como la seguridad pública y la defensa nacional.
Continuidad del rumbo y nuevo liderazgo en las áreas clave del Gobierno
El mensaje oficial también subrayó que, pese a los cambios personales, la línea de trabajo se mantendrá sin alteraciones. “A partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente”, indicó el comunicado, resaltando la transición como parte del fortalecimiento institucional del gobierno de Javier Milei.
En ese sentido, se destacó que las designaciones de Alejandra Monteoliva y de Carlos Presti representan una “continuidad del rumbo” iniciado por Bullrich y Petri en 2023. La Oficina del Presidente aseguró que las políticas de firmeza, profesionalismo y cooperación interinstitucional seguirán vigentes durante el resto de la gestión.
Monteoliva, con amplia experiencia en el área de seguridad y antecedentes en gestión pública, será la responsable de sostener y profundizar los operativos federales y la coordinación con las fuerzas policiales y provinciales. Su llegada al ministerio se interpreta como un gesto de continuidad técnica y política, alineada a la impronta que Bullrich consolidó durante este año.
Carlos Presti estará al frente de Defensa desde el 10 de diciembre
En tanto, el teniente general Carlos Alberto Presti asumirá el Ministerio de Defensa, un movimiento que marca la continuidad del vínculo directo entre las Fuerzas Armadas y la conducción civil del área. Su perfil técnico y su trayectoria dentro del Ejército fueron factores clave para su elección, destacaron fuentes del Ejecutivo. (Con información de NA e Infobae)