AGMER se reunirá este jueves en Congreso para definir estrategias y analizar la situación

REDACCIÓN ELONCE
Este jueves 4 de diciembre sesionará en San Salvador el Congreso de AGMER. La entidad debatirá la situación nacional y provincial, presentará informes de gestión y tratará la compra de un terreno en Chajarí.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) sesionará este jueves 4 de diciembre en la ciudad de San Salvador, donde se desarrollarán el XL Congreso Ordinario y el CCXI Congreso Extraordinario.
Ambos encuentros se llevarán adelante en el salón de la Seccional Departamental, ubicado en Primera Junta 448, bajo modalidad presencial.
El Congreso Ordinario comenzará a las 9, mientras que el Extraordinario iniciará a las 12. La convocatoria fue realizada por la Comisión Directiva Central del gremio, con el objetivo de avanzar en definiciones clave para la docencia entrerriana.
La agenda incluirá informes de gestión, análisis político-sindical y votación de estrategias para el cierre del año y el inicio del próximo ciclo lectivo.
Ejes del debate y análisis del contexto
Durante las deliberaciones, los congresales evaluarán la situación nacional y provincial, particularmente en materia educativa y salarial. El abordaje del contexto económico será uno de los puntos centrales, ante un escenario que exige al gremio definir pasos a seguir y fortalecer su posicionamiento frente a las autoridades.
El temario también contemplará la elección de la mesa del Congreso y la exposición de informes institucionales, en lo que constituirá una instancia de balance del trabajo realizado por AGMER durante el último período.
Tratamiento patrimonial y cierre del plenario
Otro de los temas destacados será la propuesta de adquisición de un terreno en la ciudad de Chajarí, iniciativa que ingresará al debate para su consideración y posterior resolución en el seno del Congreso Extraordinario.
Finalmente, las autoridades procedieron a la lectura y aprobación del acta, dando cierre a una jornada de definiciones gremiales que marcarán el rumbo inmediato de la organización docente.