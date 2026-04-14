AGMER Paraná: “El Estado provincial debería declarar el estado de emergencia salarial de los trabajadores de educación"

REDACCIÓN ELONCE
La crisis docente en Entre Ríos se profundiza tras el fracaso de la paritaria, con reclamos gremiales por pérdida salarial, medidas de fuerza y cuestionamientos al gobierno provincial.
La crisis docente en Entre Ríos atraviesa un momento crítico tras el estancamiento de las negociaciones paritarias y el creciente malestar del sector educativo. Manuel Gómez, secretario general de la seccional Paraná de AGMER, expuso con dureza la situación actual, marcada por la pérdida del poder adquisitivo, medidas de fuerza y fuertes cuestionamientos a las decisiones del gobierno provincial.
En una entrevista en el programa Quién Dice Qué, Gómez afirmó que “nosotros tenemos una situación inconclusa en referencia a lo salarial”, dejando en claro que las negociaciones no lograron arribar a un acuerdo.
El dirigente remarcó además la urgencia de una nueva convocatoria a paritarias: “Sabemos que el poder adquisitivo está muy deteriorado, hay una pérdida medida salarial que se acelera semana a semana, mes a mes y por lo tanto urge una nueva convocatoria”.
Medidas de fuerza y conflicto creciente
Ante este escenario, el gremio docente ha intensificado sus acciones. Gómez detalló que se llevaron adelante “medida de fuerza, que han sido paros, otras sin medida de fuerza directa y con actividades que se han sostenido a lo largo y ancho de toda la provincia”.
El trasfondo, sostuvo, excede lo salarial y se vincula con una crisis estructural del sistema educativo: “La situación que está atravesando la docencia entrerriana no es solamente del trabajador de la educación, sino que es un problema de qué queremos hacer los entrerrianos con el sistema educativo que hoy está atravesando una crisis muy profunda”.
Además, explicó los motivos detrás de la declaración de beligerancia sindical, vinculados a irregularidades en la negociación: “Se vuelve a plantear una irregularidad dentro de la mesa paritaria que es la presentación de una propuesta ilegal, la cual está judicializada”.
Cuestionamientos al esquema salarial
Uno de los puntos más críticos señalados por el gremio es la forma en que se implementan los aumentos. Gómez fue contundente al afirmar: “Los montos tienen que ser remunerativos, tiene que ser bonificables”.
En ese sentido, cuestionó el impacto de los incrementos no remunerativos: “al ser montos fijos no se respeta el estatuto docente”. Esto, según explicó, genera un fuerte achatamiento en la escala salarial y perjudica a quienes tienen mayor antigüedad.
Emergencia salarial y deterioro social
Desde el sindicato sostienen que la situación amerita medidas urgentes. Gómez planteó la necesidad de declarar la emergencia: “Debería declarar el Estado provincial el estado de emergencia salarial de los trabajadores de educación, un sector que está sobreendeudado, un sector que no llega a fin de mes”.
El diagnóstico es alarmante. Según relató, muchos docentes enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas: “había trabajadores que, ni siquiera a pocos días de haber cobrado, no podían llegar a sus lugares de trabajo, ni hablar de la cuestión alimentaria”.
A esto se suma el impacto del contexto económico: “se sigue recurriendo la tarjeta de crédito a sistemas financieros que pueden otorgar algunas cuotas para comprar lo básico e indispensable”.
Debate por la reforma jubilatoria
El gremio rechaza cambios que afecten derechos adquiridos: “nosotros al salario de los jubilados no lo entendemos como una dádiva del Estado, sino que lo consideramos como una continuidad del salario del trabajador en actividad”.