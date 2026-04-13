Nicolás Brunner fue elegido Decano de Ciencias Económicas: “Debemos mantener la excelencia académica con un alto compromiso”

REDACCIÓN ELONCE
Nicolás Brunner fue elegido Decano de Ciencias Económicas para el período 2026-2030 y planteó los desafíos de la educación frente a la tecnología y la innovación.
Nicolás Brunner fue elegido Decano de Ciencias Económicas para el período 2026-2030, tras la votación del Consejo Directivo integrado por los cuatro claustros: docentes, estudiantes, graduados y no docentes. La designación marca una continuidad en la gestión institucional y abre una nueva etapa enfocada en la innovación educativa y el vínculo con la comunidad.
El proceso de elección se desarrolló luego de la conformación del Consejo Directivo, cuyos miembros fueron elegidos a comienzos de año. En ese marco, Brunner explicó: “En este proceso, primero se eligen consejeros directivos. Hay elección para la representación de los cuatro claustros. Eso se llevó a cabo a principio de año, donde también hubo listas únicas”.
El nuevo decano remarcó su vínculo histórico con la institución y el conocimiento acumulado a lo largo de su trayectoria. “A mí me toca tomar una posta que ya tiene un recorrido de muchos años de tránsito. Es una posta que conozco mucho porque he sido contemporáneo en mis distintas etapas dentro de la institución”, afirmó.
Trayectoria y continuidad institucional
Nicolás Brunner fue elegido Decano de Ciencias Económicas y destacó su recorrido dentro de la facultad, donde se desempeñó como estudiante, auxiliar alumno, adscripto y docente. “He hecho ese caminito hace 25 años y es un desarrollo de renovación que se dio en la Facultad”, sostuvo.
En ese sentido, valoró el trabajo sostenido en los últimos años en materia de planificación estratégica. “Hace varios años se viene trabajando en un proceso de planificación estratégica participativa, donde la Facultad se ha abierto a la comunidad y ha tenido distintas instancias de intercambio que han sido muy fructíferas”, expresó.
Asimismo, subrayó la evolución académica de la institución, que amplió su oferta educativa. “En su momento, la Facultad estuvo identificada con una carrera, que era la de contador público hasta el 2011. A partir de ahí, se introducen algunas modificaciones”, indicó.
Transformación educativa y nuevos desafíos
El nuevo decano destacó el crecimiento de la oferta académica, que actualmente incluye varias carreras de grado y tecnicaturas. Según explicó, este proceso permitió diversificar la formación y adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
En esa línea, Nicolás Brunner fue elegido Decano de Ciencias Económicas en un contexto atravesado por cambios tecnológicos profundos. “Más allá de la coyuntura particular que venimos atravesando, creo que hay un desafío importante en este mundo que está cambiando tan rápido y con tanta innovación”, señaló.
El funcionario puso especial énfasis en el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en la educación. “Las herramientas que tienen los alumnos y la manera en que se está aprendiendo está cambiando y lo hace de una manera muy vertiginosa”, advirtió.
Compromiso con la excelencia y la comunidad
Finalmente, Nicolás Brunner fue elegido Decano de Ciencias Económicas y aseguró que su gestión estará enfocada en sostener la calidad académica y fortalecer el vínculo con el entorno social y productivo.
“Tenemos claro hacia dónde debemos mantener la excelencia académica con un alto compromiso en el desarrollo socio-económico de nuestra región”, afirmó, al tiempo que destacó la importancia de la investigación y la extensión universitaria.
“Vamos a estar trabajando y formando, por medio de la investigación, la extensión y con la formación de profesionales, anclarnos en nuestro medio y seguir consolidando el lugar que la Facultad ha sabido ganar”, concluyó.