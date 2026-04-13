Agencia de Esperanza vendió dos boletas ganadoras del Quini 6 de más de $700 millones: "Nunca pasó algo así"

El Quini 6 en Esperanza volvió a quedar en el centro de la escena tras un episodio tan llamativo como inusual: dos apostadores lograron acertar los seis números del sorteo con boletas idénticas jugadas en una misma agencia. El hecho ocurrió en un local ubicado sobre calle Simón de Iriondo al 2900 y generó sorpresa tanto entre los trabajadores como en toda la comunidad.

La particularidad del caso no radica solo en la doble premiación, sino en la coincidencia exacta de los números elegidos y el lugar donde se realizaron las apuestas. Este tipo de situaciones, aunque posibles dentro del azar, resultan extremadamente poco frecuentes y despiertan un fuerte interés público.

Fue la agenciera Carolina quien confirmó lo ocurrido y expresó sin rodeos: “Creo que nunca pasó que haya sucedido esta coincidencia de dos ganadores en una misma agencia con las mismas boletas”. Sus palabras reflejan el desconcierto que generó el episodio incluso entre quienes están habituados a este tipo de juegos.

Una combinación que sorprendió a todos

Los números que marcaron este hecho fueron el 3, el 8, el 17, el 18, el 32 y el 42. Esta combinación permitió que ambos apostadores se alzaran con el premio mayor, generando una situación que rápidamente se volvió tema de conversación en Esperanza.

Desde la agencia explicaron que no es común que dos jugadas coincidan de manera exacta, y mucho menos que ambas resulten ganadoras en el mismo sorteo. En este sentido, la propia Carolina remarcó: “El 3, el 8, el 17, el 18, el 32 y el 42 fueron los números ganadores”, explicó a RTS Medios.

El fenómeno abre interrogantes sobre las probabilidades dentro del juego y sobre cómo dos personas pudieron elegir exactamente la misma secuencia. Aunque matemáticamente posible, la coincidencia sigue siendo considerada extraordinaria por quienes conocen el funcionamiento del Quini 6.

El misterio detrás de los ganadores

Hasta el momento, la identidad de los ganadores del Quini 6 en Esperanza no fue confirmada. Esto responde a los protocolos habituales que buscan resguardar la privacidad de los apostadores, especialmente en casos de premios importantes.

En relación a esto, desde la agencia indicaron que el proceso se maneja con total reserva. La propia agenciera explicó que los apostadores aún no se presentaron, lo que mantiene el misterio en torno a quiénes son los beneficiarios de esta inusual coincidencia.

Al analizar cómo pudo haberse dado esta situación, Carolina señaló: “Nunca vi que alguien juegue el mismo día dos boletas iguales”. No obstante, también planteó distintas hipótesis que podrían explicar el hecho.

Hipótesis y procedimiento para cobrar el premio

Entre las posibilidades mencionadas, se contempla que podría tratarse de una misma persona que decidió repetir la jugada o de un grupo de apostadores que comparte números de manera habitual. Ambas opciones, aunque poco comunes, encajan dentro de las prácticas del juego.

Mientras tanto, los ganadores deberán cumplir con el procedimiento correspondiente para acceder al premio. En este sentido, la agenciera recordó: “Pueden hacerlo a través de la agencia o directamente en la Lotería de Santa Fe”.

Además, remarcó que el proceso se lleva adelante con cautela para proteger a los beneficiarios, evitando la difusión de datos sensibles hasta tanto se complete la validación de los tickets.