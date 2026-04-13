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Política Vialidad

Se ejecutan tareas complementarias a la obra de la Ruta Provincial A 03

La provincia continúa con el plan de rehabilitación de la obra pública con la finalidad de mejorar rutas y accesos para una mayor seguridad vial, potenciar la producción, el turismo y la conectividad a centros urbanos.

13 de Abril de 2026
Obras en la Ruta Provincial A 03.
Obras en la Ruta Provincial A 03. Foto: (GPER).

La provincia continúa con el plan de rehabilitación de la obra pública con la finalidad de mejorar rutas y accesos para una mayor seguridad vial, potenciar la producción, el turismo y la conectividad a centros urbanos.

La provincia continúa con el plan de rehabilitación de la obra pública con la finalidad de mejorar rutas y accesos para una mayor seguridad vial, potenciar la producción, el turismo y la conectividad a centros urbanos.

 

Mediante una ampliación de esa obra se llevan adelante actualmente tareas de bacheo superficial y profundo en la ruta provincial A03 en el tramo que va de Piedras Blancas hacia Hernandarias entre los departamentos Paraná y La Paz.

 

Vale destacar, que la ruta mencionada es una de las tantas apuestas de reactivación de obras viales que habían sido postergadas en Entre Ríos y por decisión política del gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, se reactivaron.

 

Desde el área de inspección técnica de la Dirección Provincial Vialidad (DPV) se informó que se comenzaron a replantear y colocar las bases para las columnas de iluminación en el acceso a Piedras Blancas.

 

Recordemos que ya se finalizó la rehabilitación de un tramo de la ruta A 03 comprendido entre el acceso a Piedras Blancas y la intersección de la RNN° 12.

 

En ese contexto de obras, la Dirección Provincial de Vialidad recomienda a los automovilistas transitar con precaución en la zona de obra antes mencionada.

Temas:

Ruta seguridad vial Vialidad
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