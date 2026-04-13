Emma y Faustina juntan fondos para competir en Mendoza y cumplir su sueño

REDACCIÓN ELONCE
Emma y Faustina juntan fondos para competir en Mendoza en un torneo nacional, tras clasificarse y buscar apoyo económico para representar a Entre Ríos.
Emma y Faustina juntan fondos para competir en Mendoza con el objetivo de representar a Entre Ríos en una instancia nacional de gimnasia, luego de meses de entrenamiento intenso y preparación constante. La iniciativa solidaria busca cubrir los costos del viaje y la participación en el certamen, que implica un importante esfuerzo económico para sus familias.
Desde el Gimnasio Aero Integral, donde las niñas entrenan, detallaron a Elonce la situación que atraviesan y el esfuerzo que realizan para poder concretar el sueño deportivo. Belén, madre de las pequeñas, explicó que se trata de una oportunidad única para ambas: “Se vienen preparando hace mucho tiempo, entrenando muchas horas al día y son muy disciplinadas”.
La familia destacó que la clasificación representa un logro deportivo importante, ya que las niñas tienen la posibilidad de competir a nivel nacional y en una de las categorías más altas de su disciplina. Sin embargo, también remarcaron que el contexto económico actual complica la cobertura de los gastos necesarios.
Un esfuerzo familiar y comunitario para llegar a Mendoza
Emma y Faustina juntan fondos para competir en Mendoza a través de distintas actividades solidarias que vienen realizando desde hace varios meses. Entre ellas, organizaron ventas de churros, alfajores, pizzas y rifas, con el objetivo de reunir el dinero necesario para el viaje.
“La cuestión económica se está haciendo más difícil. Son dos sueños y hay que apoyarlas a las dos por igual”, expresó la madre, quien también destacó el compromiso de la comunidad que colabora con cada iniciativa.
Además, explicaron que lograron cubrir parte de los costos, aunque aún resta reunir una suma importante para completar el financiamiento del viaje y la estadía en la provincia cuyana.
El compromiso deportivo de las jóvenes
Emma, una de las protagonistas, entrena cuatro horas los lunes, miércoles y viernes, además de asistir a clases de artísticas los sábados. Su rutina refleja el nivel de dedicación que requiere la disciplina y el esfuerzo constante que realiza para mejorar su rendimiento.
“Me gusta aprender cosas nuevas, superarme y competir”, expresó la joven, quien aseguró que participar en un torneo nacional representa un gran sueño personal y deportivo.
Faustina, la más pequeña, también compartió su entusiasmo por la competencia. “Me gusta hacer las coreografías. Empecé hace tres años. Es un logro competir en Mendoza”, señaló con emoción.
Cómo colaborar con el sueño deportivo
Emma y Faustina juntan fondos para competir en Mendoza y, para ello, habilitaron un alias destinado exclusivamente a recibir colaboraciones. Según informaron, todo lo recaudado será utilizado para cubrir los gastos del viaje y la participación en el torneo.
El alias es federativo.mendoza y está a nombre de María Belén Gallego. Desde la familia destacaron que cualquier aporte, por mínimo que sea, suma al objetivo de que ambas puedan viajar y representar a la provincia.