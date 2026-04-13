Renovaron alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: prevén hasta 80 mm de lluvia

La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos fue nuevamente emitida este lunes por el Servicio Meteorológico Nacional, que advierte sobre un escenario de inestabilidad persistente para gran parte del territorio provincial. El fenómeno afectará principalmente durante la tarde y la noche del martes, con la probabilidad de eventos meteorológicos intensos.

De acuerdo al organismo, los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador se encuentran bajo esta advertencia. En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían alcanzar niveles localmente fuertes.

Las precipitaciones estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h e incluso la ocasional caída de granizo. En cuanto a los acumulados, se prevén entre 30 y 80 milímetros, aunque no se descartan valores superiores en sectores puntuales.

Persistencia del mal tiempo hacia el miércoles

El panorama no mejorará de inmediato. La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos también se extenderá hacia el miércoles, particularmente durante la tarde y noche, afectando principalmente a los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Según los pronósticos, el sistema de inestabilidad se desplazará hacia el este del país, pero continuará generando condiciones propicias para el desarrollo de tormentas intensas en la región del Litoral. En este contexto, Entre Ríos volverá a estar entre las provincias más comprometidas.

Especialistas señalan que la configuración atmosférica en niveles medios favorecerá la continuidad de estos fenómenos, incluso a medida que el sistema avance hacia el noreste. Esto implica que podrían repetirse acumulados importantes de lluvia, con registros nuevamente cercanos o superiores a los 80 milímetros.

Foto: Meteored.

Impacto en la producción y la vida cotidiana

Las consecuencias de este episodio meteorológico no se limitan al corto plazo. Desde el punto de vista productivo, la alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos genera preocupación en el sector agropecuario, especialmente en plena etapa de cosecha gruesa.

Las lluvias persistentes podrían interrumpir las labores en el campo, afectando el avance de la recolección. Además, los excesos hídricos ponen en riesgo la calidad de los granos en cultivos que ya alcanzaron la madurez, lo que podría traducirse en pérdidas económicas.

En el ámbito ganadero, el panorama tampoco es alentador. Los anegamientos prolongados dificultan el acceso a las pasturas y generan estrés en los animales, impactando negativamente en la productividad. A esto se suman las complicaciones en caminos rurales, que podrían volverse intransitables.