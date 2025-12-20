Vecinos y vecinas del barrio illia fueron afectadas por el temporal en Paraná

Este sábado, 40 familias que residen en el barrio Illia volvieron a sufrir los efectos de las intensas lluvias. El agua ingresó nuevamente en sus hogares, causando graves daños materiales. La situación generó momentos de desesperación entre los vecinos, quienes vieron cómo el agua mojaba sus pocas pertenencias: ropa, muebles, y alimentos. La lluvia, que no dio tregua, ha puesto a estas familias en una situación de vulnerabilidad extrema.

Los vecinos se encontraron acorralados por el agua, atrapados en una esquina de sus viviendas mientras trataban de proteger lo poco que les quedaba. Ante esta nueva calamidad, hicieron un llamado urgente de solidaridad a la comunidad para que colaboren con colchones, alimentos y ropa, especialmente para los niños y niñas del barrio.

Llamado a la solidaridad y al reclamo al Estado

Además de las donaciones, los residentes del barrio insisten en la necesidad de una respuesta del Estado ante las condiciones precarias en las que viven. Durante todo el año, los vecinos han venido exigiendo obras de integración urbana para mejorar las condiciones de vida en la zona. La falta de infraestructura adecuada y de soluciones frente a las inundaciones es uno de los principales reclamos, que sigue sin ser atendido de manera efectiva.

Para quienes deseen colaborar, las donaciones pueden acercarse mañana domingo a partir de las 10 de la mañana. También se puede coordinar la recolección de las mismas al número 3435266968. Además, los vecinos están organizando una olla popular y piden la colaboración de quienes puedan aportar a través de donaciones a Cartón Blanco.

Asamblea y movilización vecinal

Como parte de la organización ante esta nueva crisis, los vecinos convocan a una asamblea a las 11 de la mañana en la cortada 1516.