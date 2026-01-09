Vecinas se pelearon por una pileta de lona y una terminó herida

Una pelea entre dos mujeres escaló a extrema violencia por el uso de una pileta de lona. Hubo amenazas, agresiones con un arma blanca y lesiones. Ocurrió en Santiago del Estero
Una disputa vecinal por el uso indebido de una pileta de lona derivó en una violenta pelea que incluyó amenazas, golpes y el uso de un cuchillo, dejando como saldo una mujer con lesiones y una causa judicial en curso. El hecho ocurrió en el barrio Palermo, de la localidad de Ojo de Agua de Santiago del Estero.
De acuerdo a lo denunciado, Karen Daiana Calderón se encontraba en la vivienda de su abuela cuando recibió un mensaje de una vecina con una imagen que alertó sobre la situación. En la fotografía se observaba a varios niños ingresando sin autorización a la pileta instalada en su domicilio.
Ante lo ocurrido, Calderón se comunicó con su tía, Lucía Escobar, quien reside a pocas cuadras del lugar, solicitándole que se acercara para constatar lo que sucedía. Al llegar, Escobar comprobó que cuatro menores —tres niñas y un niño— se encontraban dentro de la pileta. Posteriormente se supo que las niñas serían hijas de Tania Melany Basualdo.
Escobar les pidió que se retiraran del lugar, pero los menores continuaron jugando. Frente a la falta de respuesta, volvió a comunicarse con Calderón para informarle que los niños no se iban y que la pileta habría sufrido daños.
Minutos después, Calderón se presentó en el domicilio y, al arribar, los menores se dieron a la fuga, dejando en el lugar varias prendas de vestir. En medio del enojo, la mujer tomó la ropa y, según su testimonio, gritó: “Esta ropa a cambio de la pileta que la rompieron”, para luego prender fuego las pertenencias.
La situación escaló aún más con la llegada de Basualdo, quien exigió explicaciones y negó que sus hijas hubieran provocado daños. En ese contexto, la mujer extrajo un cuchillo y le provocó un corte en el rostro a la denunciante, informó El Liberal
Siempre según la denuncia, la agresora sujetó a Calderón por detrás y le apoyó el arma blanca en el cuello, mientras la amenazaba. El episodio cesó cuando un familiar de la víctima realizó una transferencia de dinero para cumplir con el reclamo económico y lograr que la atacante se retirara del lugar.