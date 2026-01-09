Fiesta Provincial de los Reyes Magos reprogramada: 3 bicicletas, 50 kilos de helado y 62.300 caramelos

La tradicional Fiesta Provincial de los Reyes Magos de Paraná, organizado junto a la comunidad de la Iglesia del Perpetuo Socorro, promete ser una de las celebraciones más esperadas del verano, con actividades para todos los gustos y una importante acción solidaria. "Hemos ampliado el predio para albergar hasta 12.000 personas", explicó Daniel Chapino, uno de los organizadores, destacando que, pese a las dificultades, este año se han realizado esfuerzos para mantener la calidad del evento.

La propuesta se llevará a cabo durante dos jornadas consecutivas, comenzando el domingo a las 20 con una caravana que saldrá desde el kilómetro 3 de Avenida de las Américas, en el cruce con calle Juan B. Justo. Este recorrido será uno de los momentos más esperados de la Fiesta, y se espera que cientos de personas acompañen a los Reyes Magos en su trayecto hacia el predio donde se desarrollarán las actividades. Con 62.300 caramelos preparados para repartir, la Fiesta será un espectáculo de alegría y tradición para los más pequeños.

Actividades y sorteos para toda la familia

La fiesta contará con una gran variedad de actividades, pensadas para toda la familia. Habrá una cantina de 80 metros de largo, donde se podrán degustar diversas delicias, se sortearán tres bicicletas y 50 kilos de helado. La propuesta gastronómica se complementa con la presencia de 20 expositores artesanos, quienes mostrarán y venderán sus productos en un espacio dedicado al arte y la cultura local. Sin embargo, el evento no solo estará centrado en la diversión, sino también en la solidaridad, ya que los organizadores esperan que la fiesta sea un éxito en términos de apoyo a la comunidad.

Modificaron la fecha de la fiesta provincial de los reyes magos

"Este año hemos bajado un poco el nivel, porque hemos tenido poco apoyo, pero a pesar de todo, seguimos trabajando para que los más chicos puedan disfrutar de un evento que sigue siendo importante para Paraná", comentó Chapino. A pesar de los desafíos, la fiesta continuará siendo un espacio inclusivo y solidario, donde se busca contribuir a la alegría de los niños y a la promoción de valores comunitarios.