Reprogramaron la Fiesta Provincial de los Reyes Magos en Paraná

La Comisión Organizadora confirmó la reprogramación la Fiesta Provincial de los Reyes Magos, con actividades musicales, propuestas familiares y fines solidarios durante dos jornadas consecutivas.
La Comisión Organizadora de la 62º Fiesta Provincial de los Reyes Magos de Paraná confirmó la reprogramación del tradicional evento, que se desarrollará durante el domingo 11 y lunes 12, con una extensa grilla artística, propuestas para toda la familia y un fuerte perfil solidario.
El festival, organizado por vecinos del barrio km 5½, volvió a consolidarse como un espacio de encuentro comunitario, tradición popular y acompañamiento a los sectores más vulnerables, especialmente a niñas y niños. Estaba previsto para sábado y domingo pero por las condiciones previstas en cuanto al clima se decidió la modificación de fecha.
Programación del domingo
Según se informó, el domingo 11, a las 20, se realizará la tradicional caravana de los Reyes Magos, que partirá desde la intersección de avenida Américas y Jorge Newbery hasta el predio del camping del festival.
A las 21 comenzará el espectáculo con la participación del Pesebre Viviente, además de números artísticos y musicales. Sobre el escenario se presentarán Vení a Bailar con Sandra, Martín Peralta, Lo que Salga, el Payaso Almíbar llegado desde Buenos Aires, César Nani, Los Hermanos Corradini y Trío Alegría.
Grilla artística del lunes
En tanto, el lunes 12, el espectáculo musical iniciará a las 20. La programación incluirá a MS Dance, Cristina Godoy, Los Nuevos Herederos del Chamamé, nuevamente el Payaso Almíbar, Julio Uro y su banda desde Formosa, La Previa, Hugo Velásquez y su conjunto e Inesperados.
Desde la organización detallaron que el predio contará con un sector de 600 sillas de uso gratuito, parque infantil con peloteros y una amplia cantina. El bono contribución voluntario será de $5.000, con sorteo diario de una freidora de aire.
El estacionamiento tendrá un valor de $5.000 para autos y $2.000 para motos, sin límite horario, y estará a cargo del grupo Scout. Además, se solicitó al público concurrir con sillones y abrigo adicional.
No se permitirá el ingreso de conservadoras ni mochilas con alimentos, bebidas o botellas de vidrio, y la Comisión Organizadora se reservó el derecho de admisión. También se pidió no asistir con sillas plásticas negras para evitar confusiones a la salida.
Destino solidario de lo recaudado
Se indicó que lo recaudado durante el festival será destinado a continuar los trabajos de albañilería de la futura Casa Parroquial y el merendero de la capilla, reforzando el carácter solidario que identifica al evento.
Durante ambas jornadas se desplegó un operativo sanitario y de seguridad policial, a cargo de la Comisaría 13ª, para garantizar el normal desarrollo de las actividades.