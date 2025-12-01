Una motociclista sufrió lesiones graves tras colisionar con un automóvil en San Salvador

Una motociclista de 27 años resultó con una fractura en una mano luego de un choque con un Chevrolet Corsa. La Fiscalía investiga las causas del siniestro, ocurrido en una esquina de San Salvador. Elonce accedió a los detalles.
Una motociclista de 27 años resultó con lesiones de carácter grave tras protagonizar un accidente de tránsito ocurrido este lunes por la noche en la ciudad de San Salvador. El siniestro tuvo lugar cerca de las 20:40 en la intersección de calles S. Saslavsky y M. Leguizamón, según informaron fuentes policiales.
El aviso llegó a la sala del Comando Radioeléctrico, desde donde se desplegaron móviles hacia el lugar. Al arribar, los funcionarios no observaron vehículos involucrados, pero constataron indicios compatibles con un choque reciente: huellas de frenada y restos plásticos esparcidos en la calzada.
La víctima ingresó al hospital minutos después
Minutos más tarde, se supo que al Hospital local había ingresado una mujer de 27 años con lesiones producto del accidente. De acuerdo a lo informado, había sido trasladada por el conductor del otro rodado implicado en la colisión.
La joven declaró que circulaba en una motocicleta Motomel S2 por calle S. Saslavsky en sentido oeste-este cuando, por causas que se investigan, colisionó con un Chevrolet Corsa conducido por un hombre de 49 años, quien se desplazaba por calle M. Leguizamón de sur a norte.
La Fiscalía tomó intervención
Producto del impacto, la motociclista sufrió una fractura en una de sus manos, lesión catalogada como grave por el personal médico. La Unidad Fiscal San Salvador tomó intervención para determinar cómo se produjo el siniestro y las eventuales responsabilidades.
Las actuaciones continuarán bajo directivas judiciales mientras se analizan peritajes y testimonios relacionados al hecho.