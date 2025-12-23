Un menor chocó contra un poste de luz, la moto que conducía había sido robada horas antes.

REDACCIÓN ELONCE
Un cadete denunció el robo de su moto, horas más tarde, fue encontrada cuando un menor de edad que la conducía impactó contra un poste de luz. El hecho ocurrió en la ciudad de Gualeguaychú.
Dos hechos vinculados entre sí transcurrieron en la ciudad de Gualeguaychú. Todo inicia cuando, pasado el mediodía, personal de la policía de Entre Ríos recibe la denuncia por robo de parte de un hombre de 41 años, quien trabaja como cadete de un local comercial ubicado en las calles Perón y Del Valle.
Según relató el trabajador en su denuncia, al momento de estacionar su moto marca Honda CG Titán 150 color negro, con la llave colocada, ingresa al local, pasados unos minutos y al salir percibe que su moto ya no se encontraba en el lugar.
Posteriormente alrededor de las 16:30 hs, el personal de la Comisaría Sexta fue llamado a intervenir en un accidente de tránsito, en la intersección de Boulevard Pedro Jurado y General Artigas. En el lugar se encontró que un menor había impactado contra un poste de alumbrado público, resultando con lesiones leves.
El adolecente que se encontraba en el lugar conducía una motocicleta Honda CG Titán 150, la cual, luego de la verificación por parte de la policía, se confirmó que se trataba de la sustraída horas antes al cadete.
Tras el hecho, se dispuso que el menor sea entregado a sus responsables, y la motocicleta sea secuestrada, continuando con las acciones correspondientes.