Un auto de colección valuado en 180 mil dólares perdió una rueda en Panamericana y provocó choque múltiple: video

REDACCIÓN ELONCE
Un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda, considerado una pieza de colección, protagonizó un grave siniestro en la Autopista Panamericana tras sufrir un desperfecto mecánico.
Auto de colección chocado en Panamericana. Un sábado marcado por la desgracia vivió el propietario de un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda, un automóvil clásico valuado en 180 mil dólares, que terminó completamente destruido tras un grave siniestro vial en la Autopista Panamericana. El hecho ocurrió luego de que el vehículo, que había salido del taller esa misma mañana, perdiera una rueda en plena calzada, según publicó Infobae.
El episodio se registró cerca de las 9.30, a la altura del cruce con el Camino del Buen Ayre. Según se pudo reconstruir, el desprendimiento de una rueda dejó al auto detenido en uno de los carriles rápidos, generando una situación de extremo peligro para el resto de los conductores que circulaban por la zona.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento posterior al desperfecto mecánico: la rueda quedó a pocos metros del vehículo de colección, sin señalización visible, mientras permanecía inmovilizado en la autopista.
Choque múltiple y operativo de emergencia
Minutos después, otro automóvil que circulaba a alta velocidad impactó contra la parte trasera del clásico, provocando que el Pagoda fuera desplazado violentamente hacia el guardarraíl. La colisión derivó además en un choque múltiple, con otros vehículos involucrados que no lograron esquivar el obstáculo a tiempo.
A pesar de la violencia del impacto y de los severos daños materiales, no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales. De acuerdo a la información recabada, la causa del siniestro habría sido una tuerca mal ajustada en una de las ruedas, lo que provocó su desprendimiento mientras el auto circulaba.
Personal de seguridad vial, bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para asistir la situación y retirar los vehículos siniestrados, lo que obligó a una interrupción parcial del tránsito durante varias horas.
Una pieza histórica irrecuperable
El impacto afectó gravemente la carrocería y el chasis, poniendo fin a un vehículo que había pasado los últimos dos años en proceso de restauración. Este modelo, producido entre 1963 y 1971, es uno de los más valorados por coleccionistas y puede alcanzar cifras superiores a los 130.000 dólares.
Reconocido por su diseño icónico y su techo rígido removible que le dio el apodo de “Pagoda”, el W113 es una pieza emblemática de la historia de la marca alemana. El siniestro no solo significó un accidente vial, sino también la pérdida casi irreparable de un verdadero ícono del automovilismo clásico.