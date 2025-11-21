Un auto cayó en una zanja de obra sobre calle Rondeau de Paraná

Elonce accedió a imágenes del siniestro ocurrido en calle Rondeau, donde un automóvil terminó dentro de una excavación de hormigón. El conductor resultó ileso. Según los vecinos, el sector se encontraba señalizado e iluminado.
Un accidente sin consecuencias físicas para el conductor, pero con importantes daños materiales, se registró en la madrugada de este viernes en la zona oeste de Paraná. Un automóvil terminó dentro de una excavación sobre Rondeau al 2800, a pocos metros de Darwin, en cercanías del barrio Médico.
Elonce accedió a las imágenes tomadas minutos después del siniestro, en las que puede observarse el rodado dentro del pozo de hormigón abierto para obras de agua potable. Según los vecinos, el sector se encontraba señalizado e iluminado, aunque la cartelería habría sido derribada por las fuertes ráfagas de viento que afectaron a la ciudad durante la madrugada.
Pese al impacto y la caída en la zanja, el conductor del vehículo no sufrió lesiones. El automóvil, en cambio, presentó daños significativos en su parte delantera y lateral debido a la profundidad del pozo y la rigidez del hormigón armado.
Una vecina que dialogó con este medio explicó que, desde mitad de año, operarios trabajan en el lugar en el cambio de cañerías, y que en la excavación “habría una llave maestra”, según los comentarios que circulan entre los residentes de la zona.
La mujer agregó que las señalizaciones -de color azul- “se habían caído por la acción del viento”, lo que habría dejado el sector sin advertencias visibles para los automovilistas que transitaban de madrugada.