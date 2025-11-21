Dos hombres que trasladan más de 46 kilos de cocaína fueron detenidos por Gendarmería Nacional en la provincia de Salta, como resultado de los controles para combatir el narcotráfico en la frontera.
Trasladaban 46 kilos de cocaína escondidos en acolchados. Efectivos de la Sección "28 de Julio" dependiente del Escuadrón 20 “Orán” que patrullaban en cercanías a la Ruta Nacional N° 50, en Salta, observaron a dos hombres que caminaban con bultos sobre sus espaldas.
Inmediatamente, los funcionarios dieron la voz de alto y lograron alcanzar a los sujetos. De esa manera, en presencia de testigos, inspeccionaron la carga que llevaban y constataron que dentro de acolchados había 44 paquetes rectangulares envueltos en cinta de color amarillo y gris.
Ante los indicios de estar frente a un hecho ilícito, el Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó la prueba de campo Narcotest, que arrojó como resultado positivo para cocaína con un peso de 46 kilos 295 gramos.
Intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Orán que dispuso el secuestro de la droga, como así también la detención de los dos ciudadanos involucrados.