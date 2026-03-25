Torturaron a una mujer en Paraná y le robaron 8 millones de pesos

Una mujer de 60 años fue víctima de un violento robo en su casa de Paraná, donde fue torturada por dos sujetos que la encerraron en el baño y la agredieron físicamente. Los delincuentes, que llevaban cascos de moto, se habrían llevado 8 millones de pesos que la víctima tenía en su domicilio, según información del periodista Mauricio Antematten, de Códigos. Se supo que la mujer logró ser atendida por un médico ese mismo día, y se encuentra fuera de peligro, aunque muy conmocionada. El hecho ocurrió el viernes de la semana pasada.

La policía investiga que los delincuentes pudieron contar con información previa sobre la ubicación del dinero, lo que indicaría una tarea de “inteligencia” antes del hecho. La víctima estaba sola en la vivienda al momento del ingreso, y la agresión incluyó violencia física y amenazas para acceder al dinero sin mayores obstáculos.

El hecho tuvo inmediata repercusión en la zona, con la presencia de múltiples móviles policiales y un operativo de seguridad que se mantiene activo mientras avanza la investigación. Hasta el momento, no hay detenidos.

Reacción y medidas de seguridad

Familiares de la víctima, que prefirieron mantener un bajo perfil ante los medios, relataron que la mujer sufrió golpes en la cabeza y fue obligada a permanecer dentro del baño mientras los delincuentes sustraían el dinero. La conmoción en la vecindad fue grande, y los vecinos alertaron de inmediato a la policía tras escuchar los gritos de auxilio en la vivienda ubicada en calle Almirante Brown y Facundo Quiroga.