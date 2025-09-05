 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Operativo de Gendarmería

Siete ruedas duales y de auxilio de un camión estaban rellenas con cocaína

Detectaron logística para trasladar 417 kilos de cocaína y detuvieron a ocho personas: el perro detector de narcóticos de Gendarmería fue clave para descubrir que siete ruedas duales y de auxilio del camión estaban rellenas con el estupefaciente.

5 de Septiembre de 2025
Ruedas rellenas con cocaína
Ruedas rellenas con cocaína Foto: Gendarmería nacional

Ruedas rellenas con cocaína. Luego de tres meses de investigación, los gendarmes lograron desarticular el modus operandi de una organización narcocriminal que operaba en el norte del país. Ocho personas fueron detenidas y se realizaron allanamientos en Salta y Santiago del Estero.

 

Las tareas investigativas fueron una pieza fundamental para detectar el modus operandi de una banda que trasladaba estupefacientes hacia el centro del país. El esquema utilizado consistía en la utilización de una camioneta que ingresó el estupefaciente a la provincia, luego otro vehículo oficiaba como “puntero” y, por último, un camión realizaba el transporte del cargamento de droga dentro de los neumáticos.

 

El procedimiento tuvo lugar el martes sobre la Ruta Nacional Nº 34, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, instruida por la Unidad Fiscal Descentralizada de Tartagal, en Salta. Allí, los efectivos de la “Sección de Investigaciones Antidrogas Aguaray” lograron constatar la logística implementada para el traslado del cargamento de cocaína.

Ruedas rellenas con coca&iacute;na. Gendarmer&iacute;a Nacional
Ruedas rellenas con cocaína. Gendarmería Nacional

Con el apoyo de personal de los Escuadrones 54 “Aguaray” y 52 “Tartagal”, y de las secciones “Senda Hachada” y “Embarcación”, los gendarmes interceptaron en simultáneo la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok y de un camión Volvo FH420.

 

El rol clave del can detector de narcóticos

De acuerdo con las investigaciones, los uniformados pudieron constatar que la camioneta oficiaba como “puntero”. Al inspeccionar el camión de cargas, el can detector de narcóticos de la Fuerza fue clave para descubrir que siete ruedas duales y de auxilio estaban rellenas con estupefaciente.

 

En presencia de testigos, los gendarmes abrieron los neumáticos y hallaron paquetes rectangulares. Tras ser sometidos a la prueba de campo Narcotest, dieron resultado positivo para cocaína con un peso total de 417 kilos 715 gramos.

 

Además, en la localidad de Aguaray se localizó una camioneta Toyota Hilux, la cual también estaba involucrada en las maniobras para el ingreso del estupefaciente a la provincia.

Incautan gran cantidad de coca&iacute;na. Gendarmer&iacute;a Nacional
Incautan gran cantidad de cocaína. Gendarmería Nacional

Detenciones, antecedentes y allanamientos

Como resultado del operativo, siete personas fueron detenidas en la Ruta 34, todas vinculadas a una organización narcocriminal que ya había sido investigada en mayo de este año. En esa ocasión, la misma fuerza había descubierto neumáticos rellenos con 425 kilos de cocaína en una gomería abandonada.

 

Luego, el magistrado interviniente dispuso una serie de allanamientos: cuatro en Salta (dos en Salvador Mazza, uno en General Mosconi y otro en Joaquín V. González) y tres en la localidad santiagueña de Quimilí.

 

Durante los procedimientos se decomisaron una camioneta, un revólver, 11 municiones, un teléfono satelital, dos handy, seis celulares y documentación vinculada a la causa. En los operativos también se detuvo a un ciudadano más, lo que elevó a ocho el número total de arrestados.

droga cocaína Gendarmería
