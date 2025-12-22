 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Robó un perro de raza y le exigió al dueño dinero a cambio de su devolución

Tras robar un perro de raza, el hombre se comunicó con el propietario y reclamó dinero a cambio de la devolución del animal, lo que derivó en una denuncia y una investigación judicial. Ocurrió en Oro Verde

22 de Diciembre de 2025
Tras robar un perro de raza, el hombre se comunicó con el propietario y reclamó dinero a cambio de la devolución del animal, lo que derivó en una denuncia y una investigación judicial. Ocurrió en Oro Verde

Un caso de extorsión fue denunciado luego de la sustracción de un perro de raza ovejero alemán y el posterior reclamo de dinero a su propietario para devolverle la mascota.

 

Según se informó, el hecho ocurrió en la noche del 21 de diciembre de 2025, cuando el dueño del animal fue contactado por un individuo que aseguraba tener en su poder al perro y exigía una suma considerable de dinero a cambio de su restitución.

 

A partir de la denuncia, se acordó un punto de encuentro para concretar la entrega del animal. Con esa información, personal de la Sección Investigaciones coordinó un procedimiento junto a efectivos de la Comisaría Oro Verde, con intervención de la fiscal en turno.

En el lugar pactado, los uniformados identificaron a un hombre que tenía consigo al perro denunciado como sustraído. Tras tomar conocimiento del caso, la fiscal interviniente dispuso el secuestro del animal y la identificación del sospechoso.

 

La mascota fue recuperada y puesta a resguardo, mientras que la causa continuó en etapa investigativa para establecer las responsabilidades penales correspondientes por el delito de extorsión.

Temas:

Investigación investigación judicial Oro Verde
