Robaron maquinaria agrícola: deberán donar una cifra millonaria al hospital

Los delincuentes habían robado maquinaria agrícola valuada en millones y fueron detenidos cuando intentaban escapar desde Dolores hacia Mendoza. Ahora, por orden judicial, deberán donar un millón de pesos cada uno a un hospital como reparación.
Un hecho de inseguridad rural conmocionó a la ciudad de Dolores y terminó con una resolución judicial poco habitual en la región. Tras robar maquinaria agrícola valuada en millones de pesos en un campo del distrito, los delincuentes fueron detenidos cuando intentaban huir hacia Mendoza y ahora deberán realizar una millonaria donación al Hospital Municipal “San Roque” de Dolores.
La investigación se activó luego del robo de equipos agrícolas de alto valor. Un trabajo conjunto entre la Policía Comunal, el Comando de Prevención Rural (CPR), el Ministerio Público Fiscal y la Municipalidad de Dolores permitió rastrear a los responsables y recuperar la totalidad de las máquinas sustraídas.
Los acusados emprendieron la fuga hacia Mendoza, pero fueron interceptados en un operativo coordinado y puestos inmediatamente a disposición de la Justicia.
En el marco del pedido de suspensión del juicio a prueba, el Juzgado de Garantías de Dolores dispuso una reparación económica inédita: cada imputado deberá donar un millón de pesos al Hospital “San Roque”. El dinero será depositado en una cuenta oficial de la institución y los involucrados ya confirmaron que cumplirán con la orden judicial.
El fallo destacó que la medida no solo busca compensar el daño, sino también generar conciencia sobre el impacto de los delitos rurales en la producción local y el valor del trabajo en la región.(Todo Noticias)