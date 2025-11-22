Robaron herramientas de una vivienda y escaparon por los techos

REDACCIÓN ELONCE
Delincuentes sustrajeron herramientas de alto valor, del interior del quincho de una vivienda de Paraná. El acceso habría sido por los fondos lindantes a un terreno baldío, confirmó comisario a Elonce. No se reportaron detenciones por el ilícito.
Desconocidos ingresaron a una vivienda y sustrajeron herramientas de trabajo del quincho; ocurrió en horas de la madrugada de este sábado en inmediaciones de calles Blas Parera y 19 de Abril, en Paraná.
Al respecto, el segundo jefe de la comisaría, Alexis De Souza, explicó a Elonce los delincuentes habrían accedido al inmueble por los fondos: “La parte trasera da a un baldío donde no hay construcciones. Encontramos dos troncos apoyados sobre uno de los tapiales que utilizaron para sortearlo, recorriendo al menos tres casas por los techos”.
En la oportunidad, el comisario confirmó que los ladrones se llevaron herramientas de mano y maquinaria valuada en una suma considerable. Entre los elementos faltantes se mencionaron: lijadora; pinzas; tenazas; martillo y destornilladores.
“No tenemos indicios aún de si actuó una o más personas. Todo está en etapa investigativa”, indicó el funcionario policial.
Las primeras pericias indicaron que los delincuentes aprovecharon la falta de construcciones en el terreno lindero para ingresar por la parte posterior. Los otros inmuebles próximos no sufrieron robos, pero sí fueron utilizados para transitar y cubrir la huida sobre los techos.
El caso continúa bajo investigación mientras Criminalística trabaja con fotografía y rastros para identificar a los autores del robo.