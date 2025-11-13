Crimen de joven en una fiesta: un imputado negó haber participado del ataque

La investigación por el homicidio del joven de 20 años, de apellido Flores, avanza con nuevas declaraciones y medidas para esclarecer cómo ocurrió el ataque durante una fiesta en el barrio Mosconi Viejo de Paraná. El hecho se registró en la madrugada del domingo, cuando el joven fue apuñalado en medio de una violenta pelea y posteriormente falleció tras haber permanecido internado en grave estado.

La fiscal dispuso la intervención de la División Homicidios y de Policía Científica con el objetivo de reconstruir la dinámica del ataque y establecer cuántas personas participaron del festejo. Las primeras evidencias apuntan a un evento donde había adolescentes y jóvenes de entre 15 y 20 años, en un contexto de descontrol previo a la agresión fatal.

El relato del abogado defensor

El abogado Claudio Berón, representante del único imputado mayor de edad, brindó detalles del caso a Elonce. Explicó que su defendido, de apellido Arguello, está acusado junto a otros dos menores de haber participado del ataque contra Flores.

“Este homicidio ocurre en un cumpleaños, en una casa, y en el marco de ese evento se da un altercado entre varias personas. La mayoría son menores de edad y también interviene un mayor, que es a quien represento”, afirmó. Según indicó, la acusación sostiene que tres personas —Arguello y dos menores— habrían atacado al joven fallecido. Sin embargo, la defensa cuestiona esa imputación y anticipa que buscará desvincular al mayor del homicidio.

La audiencia y la estrategia defensiva

Berón detalló que este miércoles se llevó a cabo una audiencia con la fiscal Patricia Yedro, quien interviene en la causa respecto del imputado mayor. “Mi cliente declaró, dio precisiones y explicó su rol. Todavía está acusado como coautor de un homicidio simple, pero creemos que no tuvo participación. Vamos a aportar toda la prueba necesaria para demostrarlo”, aseguró.

En su declaración, Arguello sostuvo que no participó del ataque con arma blanca. Según su versión, la víctima venía corriendo desde la fiesta y algunas personas le pidieron que la frenara. “Lo que refiere es que esta persona venía corriendo, él es amigo de quienes luego lo atacan, le gritan para que lo frene. Él no sabía qué ocurría y le hace una zancadilla. Hasta ahí llega su participación”, señaló el abogado.

Berón agregó que testigos aportados por la defensa respaldan esa versión. También indicó que buscan acceder a cámaras de seguridad que permitan esclarecer si la puñalada fue antes o después de que la víctima cayera al piso. “Hay dudas sobre si la lesión fue en ese lugar o si ya venía herido. Eso será clave para determinar responsabilidades”, afirmó.

Abogado Claudio Berón

Medidas dispuestas y situación procesal

El imputado mayor declaró y contestó preguntas de la fiscalía. Tras la audiencia, recuperó la libertad bajo medidas de coerción. Entre las restricciones, se le prohibió permanecer en la zona donde ocurrió el hecho, ubicada en inmediaciones de República de Siria y la Escuela Esparza.

Respecto de los otros dos acusados, uno es menor de edad no punible y el otro permanece con arresto domiciliario. La investigación respecto de ambos avanza en el fuero penal juvenil.

Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con la información policial inicial, la víctima recibió una puñalada debajo de la axila que le afectó un pulmón. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde se le practicó una cirugía para intentar salvarle la vida. Sin embargo, el joven falleció este lunes debido a la gravedad de las heridas.

La agresión se habría producido en la esquina cercana a un kiosco, adonde Flores llegó huyendo desde la fiesta. Según el testimonio del imputado, él lo detuvo sin conocer la causa de la persecución y luego otras personas lo atacaron. Tras esa secuencia, el joven logró levantarse y avanzar algunos metros antes de colapsar en una esquina próxima.

La investigación continúa

Con nuevos testimonios incorporados, la fiscalía busca reconstruir la secuencia completa de los hechos y determinar quién asestó la puñalada fatal. Las próximas medidas se centrarán en peritajes, declaraciones ampliadas y análisis de posibles registros fílmicos.