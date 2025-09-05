Rescataron a un hombre en el río en Bajada Grande y fue derivado al hospital

Un operativo de rescate se activó este viernes por la mañana en la zona de Bajada Grande, en Paraná, cuando un grupo de personas advirtió que un hombre flotaba en las aguas del río. El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 y generó gran conmoción entre los presentes.

De inmediato, una unidad municipal que funciona en el lugar fue alertada y se solicitó ayuda. En ese momento, un pescador que se encontraba en la zona ingresó al río en su canoa y logró trasladar al hombre hasta la orilla, donde fue puesto a resguardo.

Intervención policial y médica

Una vez en tierra, el hombre recibió la asistencia inicial y, pocos minutos después, intervino personal policial junto al servicio de emergencias. Fue trasladado al hospital para su atención médica, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

Según señalaron testigos, el episodio estaría relacionado con una crisis emocional vinculada a problemas familiares y económicos que atravesaba la víctima, publicó Reporte100.7.

Contención y asistencia

Tras el rescate, el hombre quedó bajo contención profesional para garantizar su recuperación y cuidado. El hecho volvió a poner en relieve la importancia de los dispositivos de prevención y asistencia disponibles en la provincia.

Cabe recordar que el Gobierno de Entre Ríos dispone de la línea gratuita 135, destinada a brindar apoyo y acompañamiento a personas en situación de crisis emocionales.

(Con información de Reporte100.7).