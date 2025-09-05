 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Operativo en la costa del Paraná

Rescataron a un hombre en el río en Bajada Grande y fue derivado al hospital

Un pescador rescató a un hombre que flotaba en el río Paraná en la zona de Bajada Grande. El hecho ocurrió este viernes por la mañana y, tras la intervención de la Policía y emergencias, fue trasladado al hospital donde permanece fuera de peligro.

5 de Septiembre de 2025
Rescate en Bajada Grande.
Rescate en Bajada Grande. Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

Un operativo de rescate se activó este viernes por la mañana en la zona de Bajada Grande, en Paraná, cuando un grupo de personas advirtió que un hombre flotaba en las aguas del río. El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 y generó gran conmoción entre los presentes.

De inmediato, una unidad municipal que funciona en el lugar fue alertada y se solicitó ayuda. En ese momento, un pescador que se encontraba en la zona ingresó al río en su canoa y logró trasladar al hombre hasta la orilla, donde fue puesto a resguardo.

 

Intervención policial y médica

 

Una vez en tierra, el hombre recibió la asistencia inicial y, pocos minutos después, intervino personal policial junto al servicio de emergencias. Fue trasladado al hospital para su atención médica, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

 

Según señalaron testigos, el episodio estaría relacionado con una crisis emocional vinculada a problemas familiares y económicos que atravesaba la víctima, publicó Reporte100.7.

 

Contención y asistencia

 

Tras el rescate, el hombre quedó bajo contención profesional para garantizar su recuperación y cuidado. El hecho volvió a poner en relieve la importancia de los dispositivos de prevención y asistencia disponibles en la provincia.

 

Cabe recordar que el Gobierno de Entre Ríos dispone de la línea gratuita 135, destinada a brindar apoyo y acompañamiento a personas en situación de crisis emocionales.

(Con información de Reporte100.7).

Temas:

Bajada Grande Hombre Hospital rescate río Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso