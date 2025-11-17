Recuperaron una moto robada y hubo dos detenciones por violencia y robo en Paraná

Tres intervenciones policiales realizadas entre este sábado y domingo en distintos barrios de Paraná derivaron en la recuperación de una motocicleta robada y en la detención de dos personas por hechos de violencia y hurto. Los procedimientos estuvieron a cargo de diferentes comisarías y fueron supervisados por la Unidad Fiscal en turno.

Robo de moto

El primer hecho ocurrió este domingo, a las 19.40, cuando personal de la comisaría decimosexta fue comisionado por un robo de motovehículo en el barrio Antártida. Según relató el damnificado, un individuo lo abordó para pedirle un traslado hacia calles Base Esperanza y Base Primavera. En ese momento apareció un segundo sujeto, armado con lo que sería una pistola 9 mm, quien lo golpeó en el mentón y le sustrajo su moto Honda CG Titán 150 cc, color bordo.

Con apoyo de las cámaras de videovigilancia se identificó a uno de los sospechosos, que se dirigía hacia barrio Barranquita. En una recorrida por la zona, los efectivos lograron localizar al individuo y hallaron la moto abandonada sobre una barranca.

El fiscal Martín Abraham ordenó su traslado a Alcaidía y dispuso la devolución del rodado al propietario.

Detenidos por violencia familiar

El segundo hecho se registró a las 22.34, cuando la comisaría decimoquinta fue alertada por un episodio de violencia familiar en una vivienda de calle Villa Seguí. La víctima relató que, alrededor de las 21, inició una discusión con su hermano y la pareja de este, quien la agredió físicamente frente a la madre y dos niños.

La agresión continuó incluso con la presencia policial, por lo que la mujer fue detenida por lesiones. En medio del procedimiento, el hermano de la víctima intentó agredirla nuevamente, desoyendo las indicaciones de los agentes. Fue reducido y aprehendido por Lesiones y Resistencia a la autoridad.

La Unidad de Investigación y Litigación, a cargo del fiscal Abraham, dispuso sus detenciones.

Robo de celular y detención

El último procedimiento tuvo lugar durante la noche, cuando efectivos de la comisaría sexta detuvieron a un sujeto acusado de robar un teléfono celular en inmediaciones de El Entubado y Yancovich. La víctima había salido a realizar compras cuando el aparato cayó al suelo y fue tomado por el sospechoso, que huyó del lugar.

Tras una rápida búsqueda, los policías lograron identificar al individuo, quien opuso resistencia y fue detenido pese a la intervención de familiares y vecinos.

El teléfono recuperado fue entregado a la víctima. El fiscal en turno dispuso que el acusado quedara alojado en la Alcaidía.