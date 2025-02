Pretendió sobornar al subjefe de una comisaría de Concordia y terminó preso por “cohecho”

Dos hombres a bordo de una motocicleta Honda 150cc fueron interceptados por personal policial de comisaría segunda de Concorida, en la madrugada de este domingo, sobre calles Odiar y Cabral.

La moto no tenía “ningún tipo de luces”, según describieron desde la fuerza de seguridad. Pero esa no fue la única irregularidad. Al requerírsele la documentación correspondiente para circular, el conductor admitió que no la tenía, motivo por el cual los funcionarios policiales confeccionan el “Acta de Retención”.

Viendo que se quedaba sin la moto, según el relato policial, el conductor intentó sobornar al segundo Jefe de la Comisaría Segunda, el Oficial Principal Nicolás Rodríguez, ofreciendo dinero a cambio de que le libere el ciclomotor. Pero no funcionó.

De formar inmediata, los efectivos policiales pusieron en conocimiento de lo sucedido al Fiscal en Turno, Jesús Penayo Amaya –en sus últimos días como fiscal antes de hacerse cargo del juzgado de Colón-, quien dispuso la detención del hombre de 28 años de edad por el delito de Cohecho (soborno a funcionario público), quedando a disposición de las autoridades judiciales.

