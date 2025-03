Policías investigados por muerte de detenido: defensor descartó “torturas” y pidió “prudencia"

El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, llamó la atención a la fiscal de Diamante, Romina Blasich, en una audiencia en la que se debía tratar una apelación a las prisiones preventiva de cuatro policías acusados de haber torturado hasta la muerte a Guillermo Ramírez, en Villa Libertado San Martín, a 60 kilómetros de Paraná. El hecho ocurrió el jueves 27 de febrero y el sábado 1° la Justicia le aplicó 15 días de arresto domiciliario a los uniformados, mientras avanza la investigación.

En la audiencia, la fiscal apeló la resolución del juez de Garantías de Diamante, Barbagelata Xavier, con el fin de que Grippo endurezca la medida aplicando 90 días de prisión preventiva en la Unidad Penal. Sin embargo, en la audiencia de este martes, Blasich solicitó que se extienda el arresto domiciliario, que vence el viernes 14, y que los policías sigan bajo esa modalidad por 90 días.

En su resolución, el magistrado marcó que se trataba de un "error procesal" que ocasionaba un gasto de recursos al Poder Judicial. También le indicó que su pedido de extensión de las domiciliarias podría haberla planteado el viernes 14, cuando se realiza en Diamante la audiencia correspondiente. Y es que ese día vence la medida impuesta el sábado 1° de marzo.

Audiencia por el caso de la muerte de Guillermo Ramírez (foto Elonce)

Aún con esa falta de la representante del Ministerio Público Fiscal, el juez permitió que los abogados defensores expongan sus posturas. Así lo hicieron Eduardo Gerard (defensor de María Eugenia Tofolli y Mariana Cépeda); Nicolás Bronde (Rubén Darío Ricle) y, vía remota, Ricardo Temporetti (Jonathan Vera). Todos se opusieron al pedido de la fiscalía y señalaron que no existen riesgos procesales. Particularmente señalaron que Blasich no presentó fundamentos concretos a la posible intimidación a testigos, argumento que usó para pedir la extensión de la medida de coacción.

Tras la exposición, Grippo resolvió el rechazo de la petición de la fiscal, algo que ya había adelantado, por el "error procesal" en el que incurrió. Ahora, las partes discutirán, el viernes 14, la extensión o no del arresto preventivo bajo la modalidad domiciliaria. Esta vez, ante el juez de Diamante, Barbagelatta Xavier, repasó Uno.

Tras la audiencia, el defensor Ricardo Temporetti, en comunicación telefónica con Elonce, coincidió con la resolución del juez Grippo y bregó por “cautela” durante el desarrollo de la causa.

El defensor Ricardo Temporetti fue parte de la audiencia, vía remota (foto Elonce)

“Es un hecho grave y necesita ser esclarecido”, reconoció, pero instó a “ser cuidadosos y esperar al resultado de todas las pericias, de las testimoniales y de exámenes de las cámaras de videovigilancia para establecer qué sucedió”.

Respecto de la calificación legal del caso, “Privación ilegítima de la libertad con tortura seguidas de muerte”, el defensor de uno de los policías acusó que “no surge, de los informes preliminares de la autopsia, que se haya ocasionado tortura a la persona que falleció”.

“Pudo haber habido una intervención policial que fue excesiva, o no, pero ello se tiene que determinar en función de los informes médicos sobre la víctima y tras los informes testimoniales, porque hay quienes manifestaron que la persona se opuso violentamente cuando los funcionarios policiales lo detuvieron”, repasó Temporetti. Y continuó: “Se señala que lo trasladaron a la Jefatura de Diamante y puede advertirse que los policías no habían advertido que esta persona, en principio, no estaba con vida; porque bajó desvanecido, le cambiaron las esposas y luego lo llevaron al hospital de Diamante”.

“El deceso se constató en el hospital”, remarcó el abogado. De hecho, apuntó: “Hay que determinar qué ocasionó el deceso, porque una asfixia mecánica pudo haberse debido a cuestiones internas o al mal funcionamiento de algún órgano”. “Y si se determina que la causa del fallecimiento fue por una cuestión interna, orgánica o funcional se estaría ante un hecho atípico”, sostuvo Temporetti.