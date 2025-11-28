El joven de 32 años que había sido brutalmente agredido por una patota a la salida de un pool en Federal evolucionó favorablemente y fue pasado a sala común en las últimas horas. El ataque ocurrió el sábado por la madrugada y la víctima había sido derivada en estado crítico al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde se confirmó que presentaba un importante traumatismo de cráneo.

Pasaron a sala común al joven atacado por una patota: dos hombres quedaron detenidos

Allanamientos y detenciones

En el marco de la investigación, se llevaron adelante una serie de allanamientos para identificar a los responsables del hecho. Como resultado, dos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. Las medidas fueron dispuestas tras recolectarse testimonios y otros elementos que permitieron avanzar en la causa.

El violento episodio sucedió cerca de las 5 del sábado, cuando el joven caminaba junto a un acompañante tras el cierre de un pool ubicado a pocas cuadras del Club Ferrocarril. En ese trayecto, al menos tres individuos lo interceptaron y comenzaron a golpearlo reiteradamente, principalmente en la cabeza.

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado inicialmente al hospital local y luego derivado al Masvernat de Concordia, donde los médicos confirmaron el traumatismo de cráneo.